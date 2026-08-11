После высказываний о ТЦК и концлагере: кто из звезд поддержал Полякову (видео)

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громких обсуждений после нового интервью Рамине Эсхакзай.

В ходе беседы артистка заговорила о способности общества остро реагировать на то, что ему не нравится, назвав это "совком" и "концлагерем".

Что наговорила Полякова

Певица заявила, что резкую критику в адрес артистов можно сравнить с концлагерем, ведь теперь они боятся сказать что-то не то.

"Уже все как в концлагере. Украина уже не свободная страна. За то, что столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные? Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Что-то где-то скажешь… ты должен оглядываться, бояться", — заявила Полякова.

Кроме того, певица прокомментировала инциденты с ТЦК.

"Скоро мы все станем испуганными, запуганными мышами, которые сидят в своих норах и боятся высунуть язык и нос. Твоего близкого человека или кого-то другого будут забирать прямо на улице, а ты будешь проходить мимо. Я видела кучу видео. Понимаешь, что это значит? Любого человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится… У людей размылось понятие добра и зла", — отметила артистка.

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Отрывок из интервью с Поляковой

Мнения общественности по поводу слов звезды сильно разделились. Среди звезд нашлись те, кто открыто поддержал Полякову:

"Оля, ты класс", — написал дизайнер Андре Тан.

"Оля (смайлик, аплодирующий, — Ред.)", — отметила актриса Ксения Мишина.

"Оля! Спасибо вам", — написала блогерша Эсти Роговая.

"Спасибо, Оля! Поддерживаю каждое слово", — актриса Ольга Сумская.

"Браво", — певица Ольга Горбачева.

"Это лучшее интервью в Украине", — блогер Рассел.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова заявила, что в Украине звезды боятся сделать любое лишнее движение из-за критики и постоянного поиска "зрады" в обществе.

Певица объяснила, почему поблагодарила Пугачеву и Галкина в Юрмале.

Кроме того, артистка обратилась к "Суспильному" с новым призывом в связи с Национальным отбором на Евровидение.