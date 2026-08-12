Євгенія Власова дивує своїм виглядом у 48 років: де пропадала співачка (фото)

48-річна співачка Євгенія Власова зачарувала шанувальників квітучим виглядом, опублікувавши нове відео з прогулянки набережною. Зірка 2000-х не лише вразила мережу молодим виглядом, а й анонсувала вихід українськомовної версії свого легендарного хіта "Ветер надежды".

У своєму Instagram артистка постала в стильному комбінезоні з об'ємними рукавами та легким нюдовим макіяжем, який лише підкреслив її природну красу без ефекту "маски". Шанувальники засипали виконавицю компліментами, зауваживши, що вона ніби "зупинила час" і зовсім не змінилася з роками.

Чому про Власову так довго не було чути

Тривала пауза в кар'єрі зірки була пов'язана з відновленням після серйозних випробувань. У 2009 році Власова перенесла операцію з видалення доброякісної пухлини та профілактичну хіміотерапію, а у 2017 році знову лягла під ніж хірурга через кишкову непрохідність. Постійний тиск шоу-бізнесу та проблеми зі здоров'ям змусили її у 2010 році зробити паузу, аби перезібрати себе та уникнути внутрішніх ломок.

Відео дня

Зокрема, Власова стала духовним практиком, який відстоює волю творця та працює з вібраціями. Вона розповідала Славі Дьоміну, що поза шоу-бізнесом існує життя.

Євгенія Власова випустить українську версію пісні "Ветер надежды" Фото: Evgeniya Vlasova/Instagram

Хто така Євгенія Власова

Євгенія Власова — українська співачка та модель, відома завдяки своїм хітам на межі 1990-х і 2000-х років.

Вона випустила низку популярних пісень, серед яких "Живая река", "Ветер надежды", "Плачь обо мне" та "Я буду". У 2003 році вийшов її дебютний альбом "Ветер надежды", а в 2006 році — англомовний альбом Wind of Hope у співпраці з Ендрю Дональдсом.

За словами самої Євгенії, у певний період вона зрозуміла, що все довкола їй натякає на перерву у творчості.

"Коли ти стаєш трішки дорослішим, ти розумієш, що тобі не потрібно куди-небудь йти чи повертатися. Ти є в просторі завжди… Ти просто змінюєш той простір… Я не можу сказати, що я повернулися, я просто живу життя", — говорила вона.

Зірка багато працювала із 17 років і водночас навчалася, перебуваючи у стані великого напруження. Проте це давалося взнаки, і Євгенія зрозуміла, що потрібно спинитися, "перезібрати себе".

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