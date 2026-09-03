"Надскладний період": відома акторка розлучається з чоловіком – що між ними сталося (фото)

Українська інфлюенсерка Христина Світла оголосила підписникам про розлучення з чоловіком. В Instagram вона зізналася, що переживає один із найскладніших періодів у житті, проте наголосила: зради чи насильства в стосунках не було.

Про розрив стосунків Христина розповіла особисто – опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис, у якому не приховувала болю від того, що відбувається.

"Ми розлучаємось. На жаль, наша історія добігла кінця… Ми не вистояли. Не змогли втримати те, що будували. Я не знаю, що зазвичай пишуть у таких випадках, але скажу відверто: зараз я проходжу через надскладний період у житті. Розривати те, що колись було всім світлом, – це боляче й тихо", – написала акторка.

Без скандалів і взаємних звинувачень

Світла одразу дала зрозуміти: шукати винних чи копирсатися в брудній білизні стосунків тут ніхто не буде. За її словами, до розлучення подружжя дійшло не через зраду чи конфлікти, а через звичайне емоційне вигорання, коли двоє людей просто вичерпали одне одного.

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Христина Світла розлучається з чоловіком Фото: Instagram

"Тут не буде драми, бруду чи звинувачень. Забігаючи наперед, скажу: між нами не було зради, фізичного чи морального насильства. Просто іноді люди відпускають один одного, щоб не зламатися остаточно. Дякую за все, що було", – підсумувала інфлюенсерка.

Деталі залишає при собі

Подробиць оформлення розлучення блогерка розголошувати не стала. Натомість попросила аудиторію з повагою поставитися до її приватного простору в цей непростий час.

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