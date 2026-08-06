Схудла, як Адель: солістка Kazka похизувалась стрункою фігурою (фото)

Олександра Заріцька, солістка гурту Kazka, поділилася з підписниками результатом тривалої роботи над собою – вона скинула близько 35 кілограмів.

Артистка раніше розповіла, що йде шляхом системного та здорового схуднення, а деякі шанувальники навіть запідозрили її у використанні препарату "Оземпік". Однак співачка регулярно показує не лише результат, а й процес – фото та відео з тренувань просто неба. Тепер вона повторює досвід британської співачки Адель, яка також вразила публіку кардинальних перевтілень.

Генетичний тест

За словами Заріцької, вона обрала не швидкі методи, а поступове й правильне відновлення організму. У спеціалізованій клініці артистці провели детальне обстеження, включно з аналізами та генетичним тестом.

"Почала природно і правильно худнути. У клініці взяли всі необхідні аналізи та навіть зробили генетичний тест, тож дівчина в надійних руках", – розповіла співачка про новий етап свого життя.

Відео дня

Олександра Заріцька помітно схудла Фото: Instagram

Ведучі й прихильники одразу підхопили новину та підтримали виконавицю, наголосивши, що її зважений підхід до власного здоров'я може стати добрим прикладом для тих, хто теж замислюється про турботу про своє тіло.

Зовнішня трансформація

Артистка не приховує: такий результат дався їй не за один день, а завдяки регулярним тренуванням і залізній дисципліні.

"Той момент, коли тобі починає подобатись відображення в дзеркалі, немає нічого приємнішого ніж бачити результати своєї праці", – зізналася співачка в Instagram.

"Робота, робота, робота"

Окрім фото, Заріцька показала й закулісся своїх перетворень – фрагменти тренувань на свіжому повітрі, без прикрас, зате з максимальною зосередженістю. Кожен рух у кадрі видає, що легкої дороги тут не було – це радше щоденна праця, ніж одноразовий порив.

На свіжих кадрах з виступів співачка похизувалась новою фігурою у корсеті. Прихильники у захваті.

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що:

Солістка гурту Kazka розповіла, що її будинок під Гостомелем пограбували російські військові. Вона дізналася про це вже у США під час благодійного туру на підтримку України.

"Задавила харизмою": Заріцька розповіла під кого насправді створювався гурт Kazka.

Олександра також прокоментувала чутки про її ймовірну вагітність. Раніше співачка опублікувала фото в Instagram із загадковим підписом "Нічого не помічаєте?", що викликало хвилю припущень серед шанувальників.