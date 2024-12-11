Співачка Олександра Заріцька зізналася, чи колола "Оземпік"

Олександра Заріцька, солістка гурту "KAZKA", заперечила чутки про використання препарату "Оземпік" для схуднення

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Олександра Заріцька, українська співачка та лідерка гурту "KAZKA", розвіяла чутки про застосування популярного препарату для схуднення "Оземпік". У своєму нещодавньому інтерв’ю на ютуб-каналі Okay Eva, артистка зізналася, що не використовувала цей препарат, хоча вважає його ефективним для тих, хто має медичні показання.

Ведучу програми підмітили, що співачка схудла, тому вирішили уточнити, чи не залучала артистка медикаментозні методи, щоб скинути вагу. Так, Вікторія Бакалова прямо запитала Олександру, чи колола вона "Оземпік", на що вона відповіла: "Ні".

"У мене є тітка, яка займається цим і я просто знаю про це. Я знаю, що це треба, щоб були показання до цього. І з ендокринологом", — поділилася Олександра.

Вона підтвердила, що чула про нього, але вона ніколи не вдавалась до цього. Артистка додала, що її мета — підтримувати себе в хорошій фізичній формі за допомогою правильного харчування та спорту, а не через ліки. Співачка також розповіла, що для неї важливо мати збалансоване харчування і регулярно займатися фізичними вправами, щоб залишатись у тонусі. Вона підкреслила, що кожна людина повинна звертати увагу на своє здоров'я і консультуватися з лікарем перед застосуванням будь-яких медичних препаратів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Олександра Заріцька розповіла про планування первістка.

Крім цього, Фокус писав, що солістка гурту Kazka Олександра Заріцька скасувала весілля з бойфрендом, яке планувала на літо 2024.