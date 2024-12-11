Певица Александра Зарицкая призналась, колола ли "Оземпик"

Александра Зарицкая, солистка группы "KAZKA", опровергла слухи об использовании препарата "Оземпик" для похудения

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Александра Зарицкая, украинская певица и лидер группы "KAZKA", развеяла слухи о применении популярного препарата для похудения "Оземпик". В своем недавнем интервью на ютуб-канале Okay Eva, артистка призналась, что не использовала этот препарат, хотя считает его эффективным для тех, кто имеет медицинские показания.

Ведущую программы подметили, что певица похудела, поэтому решили уточнить, не задействовала ли артистка медекаментозные методы, чтобы сбросить вес. Так, Виктория Бакалова прямо спросила Александру, колола ли она "Оземпик", на что она ответила: "Нет".

"У меня есть тетя, которая занимается этим и я просто знаю об этом. Я знаю, что это надо, чтобы были показания к этому. И с эндокринологом", — поделилась Александра.

Она подтвердила, что слышала о нем, но она никогда не прибегала к этому. Артистка добавила, что ее цель — поддерживать себя в хорошей физической форме с помощью правильного питания и спорта, а не через лекарства. Певица также рассказала, что для нее важно иметь сбалансированное питание и регулярно заниматься физическими упражнениями, чтобы оставаться в тонусе. Она подчеркнула, что каждый человек должен обращать внимание на свое здоровье и консультироваться с врачом перед применением любых медицинских препаратов.

Напомним, ранее мы писали, что певица Александра Зарицкая рассказала о планировании первенца.

Кроме этого, Фокус писал, что солистка группы Kazka Александра Зарицкая отменила свадьбу с бойфрендом, которую планировала на лето 2024.