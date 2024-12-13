Олександра Заріцька зізналася, чи дійсно вагітна первістком

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька прокоментувала чутки про свою вагітність.

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Олександра Заріцька, вокалістка популярного гурту KAZKA, прокоментувала чутки про її ймовірну вагітність. Раніше співачка опублікувала фото в Instagram із загадковим підписом "Нічого не помічаєте?", що викликало хвилю припущень серед шанувальників. Вже у програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ співачка розповіла, що саме вона мала на увазі.

Заріцька зізналася, що це був соціальний експеримент: "Мені було цікаво, на що люди звернуть увагу. Багато хто писав про вагітність і заручини, хоча нічого очевидного на фото не було".

Співачка зазначила, що наразі не чекає на поповнення, оскільки активно зайнята творчими проєктами. "Вагітність у планах, але поки що ні. Всі видихаємо! Мама працює", — додала вона.

Зауважимо, що Олександра Заріцька заручена з Павлом Тараненком, який подарував їй обручку. Спочатку пара планувала весілля на червень 2024 року, але вирішила перенести церемонію на період після перемоги України у війні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Олександра Заріцька зізналася, чи колола "Оземпік", щоб швидше схуднути.

Крім цього, Фокус писав, що Заріцька розповіла під кого насправді створювався гурт KAZKA.