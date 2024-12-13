Олександра Заріцька зізналася, чи дійсно вагітна первістком
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька прокоментувала чутки про свою вагітність.
Олександра Заріцька, вокалістка популярного гурту KAZKA, прокоментувала чутки про її ймовірну вагітність. Раніше співачка опублікувала фото в Instagram із загадковим підписом "Нічого не помічаєте?", що викликало хвилю припущень серед шанувальників. Вже у програмі "Тур зірками" на Люкс ФМ співачка розповіла, що саме вона мала на увазі.
Заріцька зізналася, що це був соціальний експеримент: "Мені було цікаво, на що люди звернуть увагу. Багато хто писав про вагітність і заручини, хоча нічого очевидного на фото не було".
Співачка зазначила, що наразі не чекає на поповнення, оскільки активно зайнята творчими проєктами. "Вагітність у планах, але поки що ні. Всі видихаємо! Мама працює", — додала вона.
Зауважимо, що Олександра Заріцька заручена з Павлом Тараненком, який подарував їй обручку. Спочатку пара планувала весілля на червень 2024 року, але вирішила перенести церемонію на період після перемоги України у війні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Олександра Заріцька зізналася, чи колола "Оземпік", щоб швидше схуднути.
Крім цього, Фокус писав, що Заріцька розповіла під кого насправді створювався гурт KAZKA.