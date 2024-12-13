Александра Зарицкая призналась, действительно ли беременна первенцем

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая прокомментировала слухи о своей беременности.

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Александра Зарицкая, вокалистка популярной группы KAZKA, прокомментировала слухи о ее вероятной беременности. Ранее певица опубликовала фото в Instagram с загадочной подписью "Ничего не замечаете?", что вызвало волну предположений среди поклонников. Уже в программе "Тур звездами" на Люкс ФМ певица рассказала, что именно она имела в виду.

Зарицкая призналась, что это был социальный эксперимент: "Мне было интересно, на что люди обратят внимание. Многие писали о беременности и помолвке, хотя ничего очевидного на фото не было".

Певица отметила, что пока не ждет пополнения, поскольку активно занята творческими проектами. "Беременность в планах, но пока что нет. Все выдыхаем! Мама работает", — добавила она.

Заметим, что Александра Зарицкая помолвлена с Павлом Тараненко, который подарил ей кольцо. Сначала пара планировала свадьбу на июнь 2024 года, но решила перенести церемонию на период после победы Украины в войне.

Напомним, ранее мы писали, что певица Александра Зарицкая призналась, колола ли "Оземпик", чтобы быстрее похудеть.

Кроме этого, Фокус писал, что Зарицкая рассказала под кого на самом деле создавалась группа KAZKA.