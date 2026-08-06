Похудела, как Адель: солистка Kazka похвасталась стройной фигурой (фото)

Александра Зарицкая, солистка группы Kazka, поделилась с подписчиками результатом длительной работы над собой – она похудела примерно на 35 килограммов.

Артистка ранее рассказала, что следует пути системного и здорового похудения, а некоторые поклонники даже заподозрили её в использовании препарата "Оземпик". Однако певица регулярно демонстрирует не только результат, но и процесс – фото и видео с тренировок под открытым небом. Теперь она повторяет опыт британской певицы Адель, которая также поразила публику кардинальными преображениями.

Генетический тест

По словам Зарицкой, она выбрала не быстрые методы, а постепенное и правильное восстановление организма. В специализированной клинике артистке провели подробное обследование, включая анализы и генетический тест.

"Начала естественно и правильно худеть. В клинике взяли все необходимые анализы и даже провели генетический тест, так что девушка в надежных руках", — рассказала певица о новом этапе своей жизни.

Відео дня

Александра Зарицкая заметно похудела Фото: Instagram

Ведущие и поклонники сразу же откликнулись на эту новость и поддержали исполнительницу, отметив, что её взвешенный подход к собственному здоровью может стать хорошим примером для тех, кто тоже задумывается о заботе о своём теле.

Внешняя трансформация

Артистка не скрывает: такого результата она добилась не за один день, а благодаря регулярным тренировкам и железной дисциплине.

"Тот момент, когда тебе начинает нравиться свое отражение в зеркале – нет ничего приятнее, чем видеть результаты своего труда", – призналась певица в Instagram.

"Работа, работа, работа"

Помимо фотографий, Зарицкая показала и закулисные моменты своих преображений – фрагменты тренировок на свежем воздухе, без прикрас, зато с максимальной сосредоточенностью. Каждое движение в кадре говорит о том, что легкого пути здесь не было – это скорее ежедневный труд, чем одноразовый порыв.

На свежих кадрах с выступлений певица продемонстрировала новую фигуру в корсете. Поклонники в восторге.

Напомним, ранее Фокус сообщал, что:

Солистка группы Kazka рассказала, что её дом под Гостомелем ограбили российские военные. Она узнала об этом уже в США во время благотворительного тура в поддержку Украины.

"Поразила харизмой": Зарицкая рассказала, под чьё влияние на самом деле создавалась группа Kazka.

Александра также прокомментировала слухи о своей возможной беременности. Ранее певица опубликовала в Instagram фото с загадочной подписью "Ничего не замечаете?", что вызвало волну догадок среди поклонников.