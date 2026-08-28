"Коронованная мать": женщина с двумя детьми впервые выиграла конкурс "Мисс США" (фото)

В четверг, 27 августа, в Майами состоялся юбилейный 75-й конкурс "Мисс США", победу в котором одержала представительница Вирджинии – Джастус Келли. Она – первая замужняя женщина, первая мать и первая участница старше 30 лет, которая когда-либо получала этот титул.

31-летняя Джастус Келли, обладательница титула "Мисс Вирджиния США 2026", приняла корону из рук прошлогодней победительницы – 24-летней Одри Экерт. Для Келли этот момент стал вдвойне символичным: она станет первой в истории конкурса мамой-победительницей и первой замужней женщиной, которая будет носить титул "Мисс США", пишет издание Business Insider.

Это стало возможным благодаря реформе 2023 года, когда организаторы отменили возрастной ценз для участниц (ранее он составлял 28 лет) и разрешили участвовать замужним женщинам и матерям. Уже с 2024 года конкурс впервые открыл двери абсолютно всем женщинам в возрасте от 18 лет без каких-либо ограничений.

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За победу Джастус Келли получит призовой пакет на сумму более 685 тысяч долларов Фото: Instagram

Келли – приемная мать двоих детей, основательница благотворительной организации и автор детской книги.

Кто вошел в финальную пятерку

Ведущие церемонии Кения Мур и Иан Зиринг объявили имена победительниц при участии приглашенных на сцену легендарных "королев" прошлых лет. По итогам конкурса: четвёртое место заняла "Мисс Юта США" Алезия Кристофер, третье место — представительница Айовы Мэдлин Эриксон, а второе место – "Мисс Пенсильвания США" Элизабет Войт.

Что получит новая "Мисс США"

Перед финальным вечером участницы провели в Майами две недели, готовясь к предварительным этапам – конкурсу костюмов и показу купальников.

Келли – приемная мама двоих детей Фото: Instagram

За победу Джастус Келли получит призовой пакет на сумму более 685 тысяч долларов. В него входят годовая зарплата в размере 150 тысяч долларов, автомобиль Range Rover, аренда роскошных апартаментов в Майами на год, членство в Westgate Vacation Home Club и гардероб для конкурса "Мисс Вселенная" стоимостью 30 тысяч долларов.

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