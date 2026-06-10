"Красиво до дрожи": украинка стала "Мисс Европа 2026" (фото)

Девушка победила на международном конкурсе красоты Miss Europe Continental Pageant 2026. О своей победе она рассказала в Instagram, где выложила фото с церемонии награждения.

Львовянка Ксения Лугиня вернулась домой с короной международного конкурса красоты Miss Europe Continental Pageant 2026. На подиум она вышла в вышиванке и с украинским флагом. Фото с церемонии награждения и заветной короной модель опубликовала в Instagram.

На снимках Ксения — в ярко-красном приталенном платье, с короной и счастливой улыбкой. Но настоящее впечатление она произвела еще раньше — во время выхода в национальном костюме.

Ксения победила на международном конкурсе красоты Miss Europe Continental Pageant 2026 Фото: Instagram

Лугиня появилась перед жюри в традиционной вышиванке, юбке с цветочным орнаментом и пышном венке. А главным акцентом образа стал сине-желтый флаг, который она пронесла по подиуму.

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Когда другие участницы начали называть ее королевой, Ксения призналась, что не сразу смогла к этому привыкнуть.

"Все называли меня королевой. Это было так необычно. Но это было красиво... Красиво до дрожи", — поделилась она.

Для финала она выбрала эффектное атласное платье насыщенного красного цвета с золотыми деталями, в котором и услышала свое имя среди победительниц.

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