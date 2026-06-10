"Красиво до мурах": українка стала "Міс Європа 2026" (фото)

Дівчина здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Miss Europe Continental Pageant 2026. Про свою перемогу вона розповіла в Instagram, де виклала фото з церемонії нагородження.

Львів'янка Ксенія Лугиня повернулася додому з короною міжнародного конкурсу краси Miss Europe Continental Pageant 2026. На подіум вона вийшла у вишиванці та з українським прапором. Фото з церемонії нагородження та омріяною короною модель опублікувала в Instagram.

На знімках Ксенія – у яскраво-червоній приталеній сукні, із короною та щасливою посмішкою. Та справжнє враження вона справила ще раніше – під час виходу в національному костюмі.

Ксенія здобула перемогу на міжнародному конкурсі краси Miss Europe Continental Pageant 2026 Фото: Instagram

Лугиня з'явилася перед журі в традиційній вишиванці, спідниці з квітковим орнаментом і пишному вінку. А головним акцентом образу став синьо-жовтий прапор, який вона пронесла подіумом.

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Коли інші учасниці почали називати її королевою, Ксенія зізналася, що не відразу змогла до цього звикнути.

"Всі називали мене королевою. Це було так незвично. Але це було красиво… Красиво до мурах", – поділилася вона.

Для фіналу вона обрала ефектну атласну сукню насиченого червоного кольору із золотими деталями, в якій і почула своє ім’я серед переможниць.

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