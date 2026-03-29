Покинута всіма: на кладовищі в Україні знайшли могилу королеви краси "Міс Польща" (фото)

Чоловік, якого звуть Михайло, натрапив на одному з волинських кладовищ на покинуту могилу. Як з’ясувалося, там похована королева краси.

На Колківському кладовищі, що на Волині, покоїться "Міс Польща-1938". На могильній плиті видніється напис: "Зоя Нелідова", а також дати народження та смерті: 1917-1938 рр. Більше про це таємниче поховання, — читайте у матеріалі Фокусу.

"На цвинтарі у центрі Колок є могила, до якої у скорботні поминальні дні не приходять рідні. Не всі колківчани знають, хто покоїться там. А ім’я цієї славної волинянки заслуговує на визнання і пам’ять", — вказує Михайло, зареєстрований у TikTok під ніком @2512misha.

Зою Нелідову визнали королевою краси в Польщі

Як з’ясувалося, волинська "Міс Польща-1938" Зоя Нелідова лише одну ніч тішилася короною, бо вранці після отримання такої бажаної нагороди її знайшли мертвою.

Кажуть, що вродливу 21-річну волинянку отруїли. Красуня викликала велике збурення у світській громаді усієї Польщі. Адже, як так могло статись, що серед численних кандидаток, які змагалися за титул королеви краси, найкращою виявиться нікому невідома дівчина з волинської глибинки.

Дівчинка з села

Зоя народилася у Петербурзі в родині офіцера імператорського флоту. Рятуючись від хаосу, сім'я Нелідових рушила на захід і осіла на Волині — у селі Комарове, де купили землю і збудували дім.

Серед сільських дітей вона завжди вирізнялася, а коли підросла — перетворилася на справжню красуню, за якою залицявся чи не весь повіт. У 17 років вийшла заміж за дрібного землевласника Косовича і народила доньку. Утім, тихе сільське життя її не влаштовувало, бо хотілося більшого.

Архівний знімок Зої Нелідової

Доля підкинула їй шанс: жінкою захопився заможний шляхтич із Колок — Шовковський. Завдяки цьому знайомству Зоя потрапила у польський вищий світ — пара разом об'їздили кілька країн Європи. Саме Шовковський допоміг їй подати заявку на конкурс "Міс Польща-1938", де вона перемогла. Дівчина з волинського села обійшла суперниць із варшавських салонів.

Рішення журі

Журі, дізнавшись, що переможниця не полячка і не католичка, кілька разів переглядало своє рішення: за умовами конкурсу "Міс Польща" мала представляти країну на "Міс Європа". Врешті результати конкурсу просто не визнали, а вранці після урочистого вечора в одному з варшавських готелів Зою знайшли мертвою. Їй був 21 рік.

Офіційної версії причини смерті так ніхто й не оприлюднив. Винних не знайшли. У тогочасних публікаціях про "Міс Польщу" її ім'я не згадували взагалі.

Шовковський перевіз тіло Зої до Колок і збудував на місцевому цвинтарі склеп для двох. Але бути разом після смерті їм не судилося: почалася війна і чоловік зник. Родина Нелідових зрештою емігрувала до Канади.

Могила Зої Нелідової на Волині

Рідні змогли приїхати на могилу лише через п'ятдесят років — вже в незалежній Україні. Тоді й встановили гранітний хрест. Місце, де колись стояв їхній маєток, сьогодні — порожнє поле.

