Який вигляд мають могили Фаріон, Івасюка і Гіги на Личаківському кладовищі (фото)

Личаківське кладовище у Львові відоме не лише своєю історією, але й тим, що тут спочивають видатні діячі української культури. Серед них — мовознавець і політик Ірина Фаріон, композитор Володимир Івасюк та народний артист Степан Гіга.

Могила Ірини Фаріон

Могила Ірини Фаріон вражає своєю стриманістю та елегантністю: хрест з роками життя доповнений квітами та лампадками, які залишають шанувальники її творчості. Зокрема, можна побачити синьо-жовтий і червоно-чорний прапори, вишитий рушник та напис "мова — зброя". Могилу показав у відео в TikTok блогер Гаскон.

Могила Ірини Фаріон Фото: TikTok

Могила Володимира Івасюка

Місце поховання Володимира Івасюка підкреслює його внесок у українську музику. Там, де спочиває відомий композитор, стоїть його памʼятник. Івасюк зображений під час своєї молодості.

Могила Володимира Івасюка Фото: TikTok

Могила Степана Гіги

Степан Гіга заповів поховати його саме у Львові: він спочиває на 75-му полі Личаківського кладовища разом з багатьма українськими відомими людьми. На місці поховання Степана Петровича лежить багато квітів. На могилі Гіги встановили хрест та табличку з датами народження і смерті, а також портрет легендарного музиканта.

Могила народного артиста Степана Гіги Фото: Телеграф

