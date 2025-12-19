Как выглядят могилы Фарион, Ивасюка и Гиги на Лычаковском кладбище (фото)

Лычаковское кладбище во Львове известно не только своей историей, но и тем, что здесь покоятся выдающиеся деятели украинской культуры. Среди них — языковед и политик Ирина Фарион, композитор Владимир Ивасюк и народный артист Степан Гига.

Могила Ирины Фарион

Могила Ирины Фарион поражает своей сдержанностью и элегантностью: крест с годами жизни дополнен цветами и лампадками, которые оставляют поклонники ее творчества. В частности, можно увидеть сине-желтый и красно-черный флаги, вышитый рушник и надпись "язык — оружие". Могилу показал в видео в TikTok блогер Гаскон.

Могила Ирины Фарион Фото: TikTok

Могила Владимира Ивасюка

Место захоронения Владимира Ивасюка подчеркивает его вклад в украинскую музыку. Там, где покоится известный композитор, стоит его памятник. Ивасюк изображен во время своей молодости.

Могила Владимира Ивасюка Фото: TikTok

Могила Степана Гиги

Степан Гига завещал похоронить его именно во Львове: он покоится на 75-м поле Лычаковского кладбища вместе со многими украинскими известными людьми. На месте захоронения Степана Петровича лежит много цветов. На могиле Гиги установили крест и табличку с датами рождения и смерти, а также портрет легендарного музыканта.

Могила народного артиста Степана Гиги Фото: Телеграф

