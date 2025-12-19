Как выглядят могилы Фарион, Ивасюка и Гиги на Лычаковском кладбище (фото)
Лычаковское кладбище во Львове известно не только своей историей, но и тем, что здесь покоятся выдающиеся деятели украинской культуры. Среди них — языковед и политик Ирина Фарион, композитор Владимир Ивасюк и народный артист Степан Гига.
Могила Ирины Фарион
Могила Ирины Фарион поражает своей сдержанностью и элегантностью: крест с годами жизни дополнен цветами и лампадками, которые оставляют поклонники ее творчества. В частности, можно увидеть сине-желтый и красно-черный флаги, вышитый рушник и надпись "язык — оружие". Могилу показал в видео в TikTok блогер Гаскон.
Могила Владимира Ивасюка
Место захоронения Владимира Ивасюка подчеркивает его вклад в украинскую музыку. Там, где покоится известный композитор, стоит его памятник. Ивасюк изображен во время своей молодости.
Могила Степана Гиги
Степан Гига завещал похоронить его именно во Львове: он покоится на 75-м поле Лычаковского кладбища вместе со многими украинскими известными людьми. На месте захоронения Степана Петровича лежит много цветов. На могиле Гиги установили крест и табличку с датами рождения и смерти, а также портрет легендарного музыканта.
