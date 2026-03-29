Заброшенная всеми: на кладбище в Украине нашли могилу королевы красоты "Мисс Польша" (фото)

Мужчина, которого зовут Михаил, наткнулся на одном из волынских кладбищ на заброшенную могилу. Как выяснилось, там похоронена королева красоты.

На Колковском кладбище, что на Волыни, покоится "Мисс Польша-1938". На могильной плите виднеется надпись: "Зоя Нелидова", а также даты рождения и смерти: 1917-1938 гг. Больше об этом таинственном захоронении, — читайте в материале Фокуса.

"На кладбище в центре Колок есть могила, к которой в скорбные поминальные дни не приходят родные. Не все колковчане знают, кто покоится там. А имя этой славной волынянки заслуживает признания и памяти", — указывает Михаил, зарегистрированный в TikTok под ником @2512misha.

Зою Нелидову признали королевой красоты в Польше Фото: TikTok

Как выяснилось, волынская "Мисс Польша-1938" Зоя Нелидова только одну ночь радовалась короной, потому что утром после получения такой желанной награды ее нашли мертвой.

Відео дня

Говорят, что красивую 21-летнюю волынянку отравили. Красавица вызвала большое возмущение в светской общине всей Польши. Ведь, как так могло случиться, что среди многочисленных кандидаток, которые соревновались за титул королевы красоты, лучшей окажется никому неизвестная девушка из волынской глубинки.

Девочка из деревни

Зоя родилась в Петербурге в семье офицера императорского флота. Спасаясь от хаоса, семья Нелидовых двинулась на запад и осела на Волыни — в селе Комарово, где купили землю и построили дом.

Среди сельских детей она всегда отличалась, а когда подросла — превратилась в настоящую красавицу, за которой ухаживал едва ли не весь уезд. В 17 лет вышла замуж за мелкого землевладельца Косовича и родила дочь. Впрочем, тихая сельская жизнь ее не устраивала, потому что хотелось большего.

Архивный снимок Зои Нелидовой Фото: TikTok

Судьба подбросила ей шанс: женщиной увлекся состоятельный шляхтич из Колок — Шовковский. Благодаря этому знакомству Зоя попала в польский высший свет — пара вместе объездила несколько стран Европы. Именно Шовковский помог ей подать заявку на конкурс "Мисс Польша-1938", где она победила. Девушка из волынского села обошла соперниц из варшавских салонов.

Решение жюри

Жюри, узнав, что победительница не полячка и не католичка, несколько раз пересматривало свое решение: по условиям конкурса "Мисс Польша" должна была представлять страну на "Мисс Европа". В конце концов результаты конкурса просто не признали, а утром после торжественного вечера в одном из варшавских отелей Зою нашли мертвой. Ей был 21 год.

Официальной версии причины смерти так никто и не обнародовал. Виновных не нашли. В тогдашних публикациях о "Мисс Польшу" ее имя не упоминали вообще.

Шовковский перевез тело Зои в Колок и построил на местном кладбище склеп для двоих. Но быть вместе после смерти им не суждено было: началась война и муж исчез. Семья Нелидовых в конце концов эмигрировала в Канаду.

Могила Зои Нелидовой на Волыни Фото: TikTok

Родные смогли приехать на могилу только через пятьдесят лет — уже в независимой Украине. Тогда и установили гранитный крест. Место, где когда-то стояло их имение, сегодня — пустое поле.

Напомним, ранее Фокус писал:

Как выглядят могилы Фарион, Ивасюка и Гиги на Лычаковском кладбище.

В сети активно обсуждают памятник украинской легендарной украинской актрисе и телеведущей Руслане Писанки, которая ушла из жизни в 2022 году из-за онкологии.

Блогер показал могилу рано умершего актера Виталия Линецкого. Его памятник на Берковецком кладбище в Киеве будто говорит к людям, показывая путь звезды экрана.