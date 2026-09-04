Цимбалюк познакомил Светлицкую со своими родителями: они вместе отдыхали в Буковеле (фото)

Украинский актёр Тарас Цимбалюк поделился фотографиями из совместной поездки в Карпаты вместе с Еленой Светлицкой и своими родителями. В соцсетях звезды опубликовали снимок уютного ужина в ресторане и совместное селфи во время подъема на подъемнике в Буковеле.

Судя по опубликованным фото в Instagram, компания прекрасно провела время в теплом кругу, наслаждаясь горными пейзажами и атмосферой отдыха. На снимках видно, как Тарас, Елена, а также родители актёра — Василий и Татьяна Цимбалюки — вместе ужинают за уютным столом в заведении.

Цимбалюк со Светлицкой и родителями Фото: Instagram

Кроме того, они успели насладиться активным отдыхом и подняться на канатной дороге, сделав яркое совместное фото.

Личная жизнь Цимбалюка

В 2025 году актер искал любовь в шоу "Холостяк" и, казалось бы, нашел её, однако не остался в отношениях с победительницей шоу Надин Головчук из Хмельницкого. По словам девушки, они несколько раз виделись после съемок, а в один момент артист положил конец роману голосовым сообщением.

Відео дня

Цимбалюк опубликовал фото с родителями и Еленой Светлицкой Фото: Instagram

До этого Тарас встречался с бизнес-леди Светланой Готочкиной. А ещё раньше был женат на визажистке Тине Антоненко и на своей однокурснице по студенческим годам.

Вместе со Светлицкой они начали подогревать слухи о романе после финала шоу "Холостяк". Артисты часто делились совместным контентом, но опровергали домыслы об отношениях. Недавно пара официально подтвердила, что они вместе.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Цимбалюк опубликовал в соцсети серию фотографий, которые красноречиво свидетельствуют о чувствах пары, и написал: "Люблю тебя".

Популярная украинская блогерша Настя Скальницкая объявила о разводе со своим мужем.

Кроме того, инфлюенсерша Кристина Светлая рассталась со своим возлюбленным.