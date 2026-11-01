Наречений-сирота звернувся до соцмереж: у Китаї відбулося одне з найбільших весіль в історії (відео)

24-річний Сяо Сяо Сюй з міста Чжаотун у провінції Юньнан у Китаї, який рано втратив батьків, боявся, що на його весілля ніхто не прийде. Чоловік у відчаї запросив людей із інтернету, які радо відгукнулися і масово прийшли розділити з ним щасливий день.

Молодий чоловік опублікував відеоролик в інтернеті, в якому розповів, що його батько помер, коли йому було всього три роки. Мати невдовзі вийшла заміж вдруге, а його з братом залишила піклуватися одне про одного. Цю історію розповіло медіа The Indian Express.

У Сяо було мало родичів, які могли б прийти на весілля. Гроші на саме свято чоловік заощаджував, важко працюючи тривалий час. Тож він вирішив, що його щасливий день має бути насиченим і по-справжньому радісним.

Користувачі соцмереж відреагували миттєво на щирі слова Сяо. Вони прийшли не просто заради безплатного весільного бенкету, а й принесли з собою все необхідне для великого весілля. До того ж, за даними видання NDTV, чимало кухарів відгукнулися й прийшли, щоб готувати для гостей абсолютно безплатно.

Видео дня

Кадри одного з наймасштабніших весіль у Китаї

Також на весілля прибули люди, які організували цілий автопарк весільних автомобілів для молодят. Частина інтернет-користувачів зголосилася прикрашати будинок молодят, а дехто приніс продукти й роздавав солодощі з нагоди свята.

"Щирість цього чоловіка у поєднанні з добротою незнайомців перетворила це свято на "весілля століття" у маленькому селі", — пишуть ЗМІ про це свято.

Люди у соцмережах також зворушливо відреагували на кадри з весілля. Вони масово бажали молодятам щастя і дякували небайдужим, які знайшли час і можливості, щоб підтримати щирого Сяо.

"Вони перетворили це на справжнє свято. День, який він ніколи не забуде. Ось яким має бути людство. Пишаюся всіма, хто приїхав, і вітаю молодят", — зауважив у коментарях під відео один із користувачів.

Поки невідомо точно, скільки людей взяли участь у весільних святкуваннях. Однак у мережі вже охрестили це свято "одним з найбільших весіль у Китаї", яке вдалося організувати попри те, що пара зовсім не мала стільки коштів.

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