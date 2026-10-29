Відома українська блогерка продає квитки на своє весілля (фото)

Українська блогерка та співачка Анастасія Арбузова перед своїм весіллям зіткнулася з неприємною ситуацією.

Гості зірки соцмереж відмовляються приїхати до Києва на її весілля через безпекову ситуацію. Тепер наречена змушена креативно виходити із ситуації і продає квитки на подію.

Арбузова продає квитки на своє весілля

За словами блогерки, спочатку гості підтвердили свою присутність, а тепер бояться приїхати. Через це вона втратила кошти, які були сплачені за ресторан, і вирішила продати квитки на своє весілля, щоб відшкодовувати збитки.

"Уявіть: запросили гостей на весілля, усі підтвердили, ми забронювали ресторан, оплатили все… А люди навіть не попередили, що не приїдуть! Почали телефонувати самі — і тільки тоді почули, що вони не будуть. Ми попали на гроші! Але є й хороша новина: тепер вимушено продаємо 10 квитків на наше весілля за собівартістю!" — повідомила наречена.

Видео дня

Весілля відбудеться 31 жовтня в Києві. Буде понад 120 гостей.

"Безлімітні їжа й алкоголь, шоу-балет, саксофон, Анка, Дмитро Прокопов, оперний співак Юрій Агадо та гурт "Давня казка". З 15:00 до 23:00 гуляємо так, щоб запам’ятати надовго! А ви б наважилися піти на весілля до незнайомих людей?" — запитала Арбузова.

Анастасія Арбузова продає квитки на своє весілля Фото: Threads

Реакція мережі

У коментарях люди почали жартувати, почувши пропозицію нареченої:

"Квитки на весілля? Інфоцигани виходять на новий рівень".

"Ставлю на те, що вони в запрошеннях писали вартість мінімальну вхідну".

"Чудова новина, що тепер є вільні квитки на весілля незнайомих мені людей. Коли б ще була така можливість".

"Віддати 12 тисяч, щоб поїсти з незнайомими людьми, і потанцювати, серйозно".

"А ви точно заплатите мені 12 тисяч, якщо прийду?"

"Це ж настільки хочеться не вийти в мінус, що ви готові бачити на весіллі незнайомих людей".

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