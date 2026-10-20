"Вони якісь божевільні": співачка показала могилу Степана Гіги – все закінчилося скандалом (фото)
Артистка майже годину шукала могилу народного артиста України Степана Гіги у Львові, а знайшовши, показала глядачам у соцмережах. Однак люди насамперед звернули увагу на поведінку самої авторки відео.
Українська артистка Анастасія Арбузова родом з Дніпра побувала на могилі Степана Гіги й опублікувала відео, зроблене на цвинтарі. На кадрах видно, що поховання доглянуте, а прихильники щедро прикрасили його квітами. Втім, спільнота жорстко відреагувала на поведінку самої співачки, яка начебто була надто веселою. Фокус розбирався у цій ситуації.
Знайти могилу Степана Гіги виявилося непросто. За словами блогерки, вони з супутниками вже збиралися йти додому, коли випадково помітили потрібне місце.
"Друзі, гляньте, що я знайшла! Тут похований Степан Гіга. До речі, ми шукали десь годину, не могли знайти. Ми вже йшли додому, я кажу: "Дивись!" – розповіла авторка ролика.
Могила Степана Гіги всипана квітами
Арбузова звернула увагу на те, що місце поховання у зразковому стані. Вона зазначила, що тут багато квітів, свічок і портретів виконавця.
На опублікованих кадрах можна побачити дерев'яний хрест із розп'яттям, фотографії Степана Гіги в рамках на мініатюрних мольбертах і лавку поруч. Довкола – численні вазони з живими хризантемами та лампадки, які залишили шанувальники.
"Ви ще погляньте, як гарно все зробили! Скільки квітів! Ех, гарна людина була, да? Така весела", – додала Анастасія.
Втім, підписників здивувала поведінка авторки відео. Мовляв, у кадрі вона була аж надто веселою та сміялася, хоча це не дуже доречно, враховуючи контекст.
- "Вам так весело", – написала одна глядачка.
- Інша додала: "Я ще такого не бачила – сміятися з такого".
- "Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили", – зазначила наступна користувачка.
Позиція співачки
У розмові з Фокусом Анастасія Арбузова вперше відповідає на критику.
"Та вони якісь божевільні…! Вони пишуть те, що хочуть. Зайдіть взагалі на мій Facebook: вони там взагалі під усіма відео пишуть такі коментарі. Ця аудиторія просто така сидить, злісна саме, знаєте, негативна. Якщо порівнювати з аудиторією в Instagram, наприклад, де я взагалі рідко піддаюся критиці, а там, ну, це просто один суцільний якийсь дикий жах", – розповідає артистка.
Вона зазначає, що не мала злого умислу.
"Якесь совдепівське мислення, що на цвинтарі всі мають плакати, що на цвинтарі має бути жалоба, що цвинтар – це місце страждань, знаєте? Я до цього трохи по-іншому ставлюся. Смерть – це початок нового. Ну, я сама нещодавно поховала людину власним коштом, я розумію, що таке похорон. Розумію, що таке цвинтар, але у них реально якесь совдепівське мислення! Думають, що на цвинтарі усі мають плакати і всі мають убиватися", – пояснює Анастасія.
Зокрема, сама артистка виступає за те, щоб людей кремувати, якщо у них немає видатних досягнень у своїй сфері.
"Навіщо займати місце на цвинтарі, якщо можна кремувати просто людину. Підховати і розвіяти порох, де завгодно? Навіщо ці пам'ятники, постаменти? Ну, гаразд, якщо це якась велика людина: співак, композитор, то так, ще Бог з ним", – зауважує вона, реагуючи на жорстку критику в соцмережах.
Смерть Степана Гіги
Народний артист України Степан Гіга відійшов у вічність 12 грудня 2025 року на 67-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення тяжкої хвороби. Співака поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.
Він залишив по собі багату музичну спадщину. Серед найвідоміших його пісень – "Цей сон", "Яворина", "Вулиця Наталі" та "Золото Карпат".
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Львівський композитор Ярослав Борута звинуватив "столичних колег" у піарі на смерті Гіги.
- Діти покійного співака опинилися в центрі публічного скандалу. Степана-молодшого та Квітославу звинувачують у тому, що вони не дотримали свого слова.
Також ми розповідали, що відомо про родину Степана Гіги. Попри велику популярність, співак завжди намагався тримати приватну сферу подалі від публічності.