"Вони якісь божевільні": співачка показала могилу Степана Гіги – все закінчилося скандалом (фото)

Артистка майже годину шукала могилу народного артиста України Степана Гіги у Львові, а знайшовши, показала глядачам у соцмережах. Однак люди насамперед звернули увагу на поведінку самої авторки відео.

Українська артистка Анастасія Арбузова родом з Дніпра побувала на могилі Степана Гіги й опублікувала відео, зроблене на цвинтарі. На кадрах видно, що поховання доглянуте, а прихильники щедро прикрасили його квітами. Втім, спільнота жорстко відреагувала на поведінку самої співачки, яка начебто була надто веселою. Фокус розбирався у цій ситуації.

Знайти могилу Степана Гіги виявилося непросто. За словами блогерки, вони з супутниками вже збиралися йти додому, коли випадково помітили потрібне місце.

"Друзі, гляньте, що я знайшла! Тут похований Степан Гіга. До речі, ми шукали десь годину, не могли знайти. Ми вже йшли додому, я кажу: "Дивись!" – розповіла авторка ролика.

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Могила Степана Гіги всипана квітами

Арбузова звернула увагу на те, що місце поховання у зразковому стані. Вона зазначила, що тут багато квітів, свічок і портретів виконавця.

На опублікованих кадрах можна побачити дерев'яний хрест із розп'яттям, фотографії Степана Гіги в рамках на мініатюрних мольбертах і лавку поруч. Довкола – численні вазони з живими хризантемами та лампадки, які залишили шанувальники.

Могила Степана Гіги Фото: TikTok

"Ви ще погляньте, як гарно все зробили! Скільки квітів! Ех, гарна людина була, да? Така весела", – додала Анастасія.

Втім, підписників здивувала поведінка авторки відео. Мовляв, у кадрі вона була аж надто веселою та сміялася, хоча це не дуже доречно, враховуючи контекст.

"Вам так весело", – написала одна глядачка.

Коментарі щодо Арбузової на могилі Степана Гіги Фото: TikTok

Інша додала: "Я ще такого не бачила – сміятися з такого".

"Я в шоці. Ще не бачила, щоб так сміялися біля могили", – зазначила наступна користувачка.

Позиція співачки

У розмові з Фокусом Анастасія Арбузова вперше відповідає на критику.

"Та вони якісь божевільні…! Вони пишуть те, що хочуть. Зайдіть взагалі на мій Facebook: вони там взагалі під усіма відео пишуть такі коментарі. Ця аудиторія просто така сидить, злісна саме, знаєте, негативна. Якщо порівнювати з аудиторією в Instagram, наприклад, де я взагалі рідко піддаюся критиці, а там, ну, це просто один суцільний якийсь дикий жах", – розповідає артистка.

Анастасія Арбузова пояснила свою позицію Фото: TikTok

Вона зазначає, що не мала злого умислу.

"Якесь совдепівське мислення, що на цвинтарі всі мають плакати, що на цвинтарі має бути жалоба, що цвинтар – це місце страждань, знаєте? Я до цього трохи по-іншому ставлюся. Смерть – це початок нового. Ну, я сама нещодавно поховала людину власним коштом, я розумію, що таке похорон. Розумію, що таке цвинтар, але у них реально якесь совдепівське мислення! Думають, що на цвинтарі усі мають плакати і всі мають убиватися", – пояснює Анастасія.

Зокрема, сама артистка виступає за те, щоб людей кремувати, якщо у них немає видатних досягнень у своїй сфері.

"Навіщо займати місце на цвинтарі, якщо можна кремувати просто людину. Підховати і розвіяти порох, де завгодно? Навіщо ці пам'ятники, постаменти? Ну, гаразд, якщо це якась велика людина: співак, композитор, то так, ще Бог з ним", – зауважує вона, реагуючи на жорстку критику в соцмережах.

Смерть Степана Гіги

Народний артист України Степан Гіга відійшов у вічність 12 грудня 2025 року на 67-му році життя. Причиною смерті стали ускладнення тяжкої хвороби. Співака поховали на Личаківському цвинтарі у Львові.

Він залишив по собі багату музичну спадщину. Серед найвідоміших його пісень – "Цей сон", "Яворина", "Вулиця Наталі" та "Золото Карпат".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Львівський композитор Ярослав Борута звинуватив "столичних колег" у піарі на смерті Гіги.

Діти покійного співака опинилися в центрі публічного скандалу. Степана-молодшого та Квітославу звинувачують у тому, що вони не дотримали свого слова.

Також ми розповідали, що відомо про родину Степана Гіги. Попри велику популярність, співак завжди намагався тримати приватну сферу подалі від публічності.