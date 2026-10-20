"Они какие-то сумасшедшие": певица показала могилу Степана Гиги – все закончилось скандалом (фото)

Артистка почти час искала могилу народного артиста Украины Степана Гиги во Львове, а найдя её, показала зрителям в соцсетях. Однако люди в первую очередь обратили внимание на поведение самой автора видео.

Украинская артистка Анастасия Арбузова, родом из Днепра, побывала на могиле Степана Гиги и опубликовала видео, снятое на кладбище. На кадрах видно, что могила ухожена, а поклонники щедро украсили ее цветами. Впрочем, люди резко отреагировали на поведение самой певицы, которая, судя по всему, вела себя слишком весело. Фокус разобрался в этой ситуации.

Найти могилу Степана Гиги оказалось непросто. По словам блогерши, они с спутниками уже собирались возвращаться домой, когда случайно заметили нужное место.

"Друзья, посмотрите, что я нашла! Здесь похоронен Степан Гига. Кстати, мы искали где-то час, но не могли найти. Мы уже шли домой, и я говорю: "Смотри!" – рассказала автор ролика.

Видео дня

Могила Степана Гиги усыпана цветами

Арбузова обратила внимание на то, что место захоронения находится в образцовом состоянии. Она отметила, что здесь много цветов, свечей и портретов исполнителя.

На опубликованных кадрах можно увидеть деревянный крест с распятием, фотографии Степана Гиги в рамках на миниатюрных мольбертах и скамейку рядом. Вокруг – многочисленные вазоны с живыми хризантемами и лампадки, оставленные поклонниками.

Могила Степана Гиги Фото: TikTok

"Посмотрите только, как красиво все устроили! Сколько цветов! Эх, хороший человек была, да? Такой веселый", – добавила Анастасия.

Впрочем, подписчиков удивило поведение автора видео. Мол, в кадре она была слишком веселой и смеялась, хотя это не совсем уместно, учитывая контекст.

"Вам так весело", – написала одна зрительница.

Комментарии об Арбузовой у могилы Степана Гиги Фото: TikTok

Другая добавила: "Я еще такого не видела – смеяться над таким".

"Я в шоке. Еще не видела, чтобы так смеялись у могилы", – отметила следующая пользовательница.

Позиция певицы

В беседе с Фокусом Анастасия Арбузова впервые отвечает на критику.

"Да они какие-то сумасшедшие… Они пишут, что хотят. Зайдите вообще на мой Facebook: они там вообще под всеми видео пишут такие комментарии. Эта аудитория просто такая, злобная, знаете, негативная. Если сравнивать с аудиторией в Instagram, например, где я вообще редко подвергаюсь критике, а там, ну, это просто один сплошной какой-то дикий ужас", – рассказывает артистка.

Анастасия Арбузова объяснила свою позицию Фото: TikTok

Она отмечает, что не имела злого умысла.

"Какое-то советское мышление, что на кладбище все должны плакать, что на кладбище должна царить скорбь, что кладбище – это место страданий, понимаете? Я к этому отношусь немного по-другому. Смерть – это начало нового. Ну, я сама недавно похоронила человека за свой счет, я понимаю, что такое похороны. Понимаю, что такое кладбище, но у них действительно какое-то советское мышление! Думают, что на кладбище все должны плакать и все должны убиваться от горя", – объясняет Анастасия.

В частности, сама артистка выступает за то, чтобы людей кремировать, если у них нет выдающихся достижений в своей сфере.

"Зачем занимать место на кладбище, если можно просто кремировать человека. Забрать прах и развеять его где угодно? Зачем эти памятники, постаменты? Ну, ладно, если это какой-то великий человек: певец, композитор, то да, еще Бог с ним", – отмечает она, реагируя на жесткую критику в соцсетях.

Смерть Степана Гиги

Народный артист Украины Степан Гига скончался 12 декабря 2025 года на 67-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения тяжелой болезни. Певца похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Он оставил после себя богатое музыкальное наследие. Среди его самых известных песен – "Цей сон", "Яворина", "Вулиця Наталі" и "Золото Карпат".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Гиги.

Дети покойного певца оказались в центре публичного скандала. Степана-младшего и Квитославу обвиняют в том, что они не сдержали своего слова.

Кроме того, мы рассказывали о том, что известно о семье Степана Гиги. Несмотря на огромную популярность, певец всегда старался не афишировать свою личную жизнь.