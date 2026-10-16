Співачка зробила фото на могилі Ірини Фаріон: дочка мовознавиці відповіла

Донька мовознавиці Ірини Фаріон різко відреагувала на фото співачки Анастасії Арбузової на могилі її матері. Софія Особа відповіла на закиди про встановлення памʼятника.

Напередодні Арбузова відвідала Личаківський цвинтар у Львові, де поховано багато видатних українців.

Арбузова відвідала могилу Фаріон

Співачка наголосила, що не є прихильницею ідей Ірини Фаріон, але ніхто не має права вбивати інших людей. Також вона зазначила, що памʼятник виготовляється не так швидко, і вона впевнена, що там обовʼязково буде щось неймовірне.

"Вона жінка. Вона мати. Вона бабуся. І вона мала право на життя. І ніхто не мав права її вбивати", — сказала співачка.

Згодом у Facebook Арбузова задалася питанням, скільки виготовляють "не прості" памʼятники.

"Увага знатоки! Через скільки ставиться памʼятник на могилі? Скільки він робиться, якщо це витвір мистецтва?" — написала блогерка.

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Арбузова відвідала могилу Фаріон Фото: Instagram

Реакція дочки Фаріон

Софія Особа помітила допис Арбузової та не змовчала у відповідь.

"Реакцію хотіли. Ловіть. А ще Арбузова не поділяє поглядів Ірини Фаріон. Сфотографувати могилу моєї мами, стати біля неї, а потім розмірковувати, чому досі немає памʼятника, — це не турбота про памʼять Ірини Фаріон. Це безцеремонність. То, може, перед наступною "інспекцією" поцікавитеся, скільки часу створюється авторський памʼятник, який є витвором мистецтва, а не готовою плитою з каталогу?" — написала Особа у своєму Instagram.

Дочка Ірини Фаріон наголосила, що памʼятник буде.

"Такий, на який заслуговує Ірина Фаріон. І стоятиме він не для вашої оцінки чи фотографії. А поки навчіться відрізняти вшанування памʼяті від бажання влізти туди, куди вас ніхто не запрошував. Могила моєї мами — не обʼєкт вашого контролю", — запевнила Софія Особа.

Арбузова відвідала могилу Фаріон Фото: Instagram

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня оголосив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Він отримав довічне позбавлення волі.

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон гостро відреагувала на останні заяви співачки Олі Полякової в медіапросторі.

На могилі мовознавиці на Личаківському цвинтарі у Львові з'явилися численні зворушливі записки, військові шеврони та квіти.