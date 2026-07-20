Дочка Ірини Фаріон розповіла про записки на могилі матері: що там написали (фото)

На могилі відомої мовознавиці Ірини Фаріон на Личаківському цвинтарі у Львові з'явилися численні зворушливі записки, військові шеврони та квіти. Українці масово йдуть до місця поховання діячки, щоб віддати їй шану та почерпнути духовну силу.

У залишених біля могили листах люди найчастіше висловлюють свою вдячність за її діяльність. Про це в інтерв'ю розповіла її донька Софія Особа. Зокрема, у записках писало:

"Ви мій вчитель";

"Ви мене змінили";

"Ви національна постать України";

"Ви народний герой України".

Софія Особа розповіла про записки на могилі матері Фото: Youtube

Дочка переконана, що така реакція суспільства може свідчити про те, що Ірина Фаріон остаточно увійшла до пантеону визначних історичних постатей України. Сьогодні її могилу відвідують так само активно, як і місця поховання Степана Бандери, Романа Шухевича чи Євгена Коновальця, перетворюючи її на новий символ національної пам'яті.

Вбивство Ірини Фаріон

Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року. Мовознавиця померла в лікарні після отримання важкого поранення в голову. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Там останні дні перед вбивством мовознавиці місцеві помічали незнайомого юнака.

Відео дня

25 липня 2024 року підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Ним виявився 18-річний хлопець В'ячеслав Зінченко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що той готувався до злочину щонайменше 2 місяці.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Нещодавно Софія показала відео, який вигляд має квартира її мами. Софія Особа показала кадри з кімнати професорки, де вона проводила багато часу.

Донька Фаріон заговорила про останні стосунки матері.

Нагадаємо, Фокус розповідав і показував, як виглядають могили Фаріон, Івасюка і Гіги на Личаківському кладовищі у Львові.