Стосунки тривали більше трьох років: донька Фаріон звернулася до чоловіка, з яким зустрічалася мама

Донька мовознавиці і колишньої народної депутатки Ірини Фаріон Софія Особа заговорила про останні стосунки матері. Також вона звернулася з коротким посланням до чоловіка, з яким зустрічалася мама.

Софія Особа поділилася, що мама в останніх своїх стосунках була коханою і кохала. Про це донька Фаріон розповіла в інтерв'ю Ростиславу Калацинському, оприлюдненому на YouTube-каналі Rostyslove Production 8 березня.

Хоча вона не стала розкривати подробиць, проте поділилася тим, що Ірина Фаріон була щасливою і вона раділа за неї. Чоловік, з яким зустрічалася мовознавиця, кохав її, як і вона його.

"Я можу сказати, що вона була кохана, була закохана в цього чоловіка і його дуже любила, поважала. Насправді я була рада за неї. Більше я нічого не можу сказати", — зізналася Софія Особа.

Ірина Фаріон в останніх стосунках була щасливою Фото: ТГ Ірини Фаріон

Донька Фаріон з повагою відгукується про останню любов мами. Вона під час інтерв'ю також захотіла звернутися до цього чоловіка, побажавши йому сили.

"Бажаю лише сили цьому чоловіку і впевненості, що все буде добре, і вона (Ірина Фаріон, – ред.) із неба допомагає", — сказала Софія.

Софія також зауважила, що стосунки мами з цим чоловіком тривали понад три роки. Більше подробиць вона не стала розкривати. Сама Ірина Фаріон за життя також не ділилася подробицями своїх стосунків.

Також в інтерв'ю донька Фаріон розповідала про те, як мама її виховувала, які головні принципи закладала та як виховувала своїх онуків.

