Донька Ірини Фаріон на суді заявила, за що вбили її матір (фото)

Софія Особа прийшла на чергове засідання у справі вбивства своєї матері Ірини Фаріон. Цього разу вона відповідала як постраждала сторона.

Зокрема, Софія Особа спілкувалася з підозрюваним у вбивстві Вʼячеславом Зінченком: той запитав, за що, на думки жінки, було вбито її матір. Про деталі засідання пишуть місцеві ЗМІ, зокрема "Говорить Великий Львів".

За що було вбито Ірину Фаріон

"За те, що вона утверджувала українську мову, за те, що вона боролася за Україну, за її громадянський обовʼязок перед українцями, за те, що вона протягом усього свого життя доносила базові речі до українців, які досі не розуміли, що мова — це зброя. І поки ми будемо говорити українською, тоді буде перемога. І саме зброєю Ірини Фаріон було слово. І за це слово було вбито. Постріл був здійснений у голову, бо мама була надрозумною людиною", — відповіла Особа.

На запитання Зінченка, чи вважає вона його вбивцею, донька Ірини Фаріон відповіла ствердно: "жорстоко вчинив злочин".

Ба більше, на засіданні зʼявився батько підозрюваного, військовослужбовець Федір Зінченко, який звинуватив Софію Особу у вбивстві своєї матері. Жінка такі закиди назвала "недолугими і жахливими".

Софія Особа після засідання Фото: Instagram

Зокрема, Софія Особа подала позов про компенсацію моральної шкоди у розмірі 15 млн грн. За її словами, ці кошти спрямують на потреби ЗСУ

"Це перш за все компенсація мені як її доньці і її внукам, які втратили найдорожче — бабусю, яка їх любила і цінувала. І коли вони бачили в соцмережах фотографії, як вбили їхню бабусю, то я навіть ворогу не побажаю такого. Тому 15 мільйонів, які я від вас вимагаю, я вже 100 разів про це говорила, всі кошти будуть скеровані для ЗСУ. І ви маєте бути теж зацікавлені, бо ваш батько воює і захищає Україну", — наголосила жінка.

Крім того, донька мовознавиці наголосила, що є всі необхідні докази і Зінченко отримає покарання, на яке заслужив.

Наступне засідання планують провести 18 вересня об 14:00, на ньому оберуть запобіжний захід для підозрюваного, а далі мають допитати свідків.

