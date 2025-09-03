Дочь Ирины Фарион на суде заявила, за что убили ее мать (фото)

София Особа пришла на очередное заседание по делу убийства своей матери Ирины Фарион. На этот раз она отвечала как пострадавшая сторона.

В частности, София Особа общалась с подозреваемым в убийстве Вячеславом Зинченко: тот спросил, за что, по мнению женщины, была убита ее мать. О деталях заседания пишут местные СМИ, в частности "Говорит Большой Львов".

За что была убита Ирина Фарион

"За то, что она утверждала украинский язык, за то, что она боролась за Украину, за ее гражданский долг перед украинцами, за то, что она на протяжении всей своей жизни доносила базовые вещи до украинцев, которые до сих пор не понимали, что язык — это оружие. И пока мы будем говорить на украинском, тогда будет победа. И именно оружием Ирины Фарион было слово. И за это слово была убита. Выстрел был осуществлен в голову, потому что мама была сверхумным человеком", — ответила Особа.

На вопрос Зинченко, считает ли она его убийцей, дочь Ирины Фарион ответила утвердительно: "жестоко совершил преступление".

Более того, на заседании появился отец подозреваемого, военнослужащий Федор Зинченко, который обвинил Софию Особу в убийстве своей матери. Женщина такие упреки назвала "нелепыми и ужасными".

В частности, София Особа подала иск о компенсации морального вреда в размере 15 млн грн. По ее словам, эти средства направят на нужды ВСУ

"Это прежде всего компенсация мне как ее дочери и ее внукам, которые потеряли самое дорогое — бабушку, которая их любила и ценила. И когда они видели в соцсетях фотографии, как убили их бабушку, то я даже врагу не пожелаю такого. Поэтому 15 миллионов, которые я от вас требую, я уже 100 раз об этом говорила, все средства будут направлены для ВСУ. И вы должны быть тоже заинтересованы, потому что ваш отец воюет и защищает Украину", — подчеркнула женщина.

Кроме того, дочь языковеда отметила, что есть все необходимые доказательства и Зинченко получит наказание, которое заслужил.

Следующее заседание планируют провести 18 сентября в 14:00, на нем изберут меру пресечения для подозреваемого, а дальше должны допросить свидетелей.

