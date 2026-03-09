Отношения длились более трех лет: дочь Фарион обратилась к мужчине, с которым встречалась мама

Дочь языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион София Особа заговорила о последних отношениях матери. Также она обратилась с коротким посланием к мужчине, с которым встречалась мама.

София Особа поделилась, что мама в последних своих отношениях была любимой и любила. Об этом дочь Фарион рассказала в интервью Ростиславу Калацинскому, обнародованном на YouTube-канале Rostyslove Production 8 марта.

Хотя она не стала раскрывать подробностей, однако поделилась тем, что Ирина Фарион была счастливой и она радовалась за нее. Мужчина, с которым встречалась языковед, любил ее, как и она его.

"Я могу сказать, что она была любима, была влюблена в этого человека и его очень любила, уважала. На самом деле я была рада за нее. Больше я ничего не могу сказать", — призналась София Особа.

Ирина Фарион в последних отношениях была счастливой Фото: ТГ Ирины Фарион

Дочь Фарион с уважением отзывается о последней любви мамы. Она во время интервью также захотела обратиться к этому мужчине, пожелав ему силы.

"Желаю только силы этому человеку и уверенности, что все будет хорошо, и она (Ирина Фарион, — ред.) с неба помогает", — сказала София.

София также отметила, что отношения мамы с этим мужчиной длились более трех лет. Больше подробностей она не стала раскрывать. Сама Ирина Фарион при жизни также не делилась подробностями своих отношений.

Также в интервью дочь Фарион рассказывала о том, как мама ее воспитывала, какие главные принципы закладывала и как воспитывала своих внуков.

