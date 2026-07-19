Як виглядає квартира Ірини Фаріон зараз і хто там живе (фото)

Українську мовознавицю та колишню народну депутатку Ірину Фаріон вбили 19 липня 2024 року. Суди у справі досі тривають.

Нещодавно донька філологині Софія показала відео, який вигляд має квартира її мами. Фокус розповідає, хто там зараз живе.

Як виглядає квартира Ірини Фаріон

Донька Фаріон опублікувала відео з її квартири на вулиці Масарика у Львові. Софія Особа показала кадри з кімнати професорки, де вона проводила багато часу. Можна побачити картини з маками, фотографії та "поробки" внуків пані Ірини. Також на відео видно мʼякі іграшки на дивані.

Зокрема, Софія показала кішку мами Беллу, яка завжди спить на її улюбленому кріслі.

"А всі питали, де є Беллочка. Беллочка є. Все добре. Вона велика киця, чемна. Завжди спить на маминому кріслі. Маленька дівчинка", — каже Софія.

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Софія Особа в квартирі матері Фото: Instagram

Софія Особа в квартирі матері Фото: Instagram

Як жила Ірина Фаріон

Крім цього, Софія показувала квартиру матері для Сергія Іванова. Вона казала, що мама жила у маленькій квартирі з простим ремонтом та без зайвого гламуру.

"Просто і без будь-якого гламуру жила мама", — казала дочка мовознавиці.

Особа провела невелику екскурсію оселею матері, де можна побачити, що житло наповнене великою кількістю книжок.

Фаріон мала доволі цікавий розпорядок дня. Вона працювала до пізньої ночі і спала до полудня. А після пробудження філологиня завжди займалася спортом, пила чашку кави з медом, читала новини або щось писала.

Цікаво, що Фаріон не готувала вдома, адже ніколи не мала часу на це. Але в гостях в онуків залюбки варила бульйон. Софія наголосила, що професорка була дуже дбайливою мамою та бабусею.

Сама ж дочка філологині нічого не змінювала у квартирі і навіть на календарі був липень 2024 року.

Квартира Ірини Фаріон Фото: Скріншот із відео на Youtube-каналі Ісландія

Квартира Ірини Фаріон Фото: Скріншот із відео на Youtube-каналі Ісландія

Вбивство Ірини Фаріон

Ірину Фаріон було смертельно поранено ввечері 19 липня 2024 року. Мовознавиця померла в лікарні після отримання важкого поранення в голову. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Там останні дні перед вбивством мовознавиці місцеві помічали незнайомого юнака.

Фаріон надійшла до лікарні в критичному стані з важкою вогнепальною травмою головного мозку. Їй одразу провели операцію та перевели до реанімаціного відділення, однак серце жінки не витримало.

25 липня 2024 року підозрюваного у вбивстві Фаріон затримали в Дніпрі. Ним виявився 18-річний хлопець В'ячеслав Зінченко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що той готувався до злочину щонайменше 2 місяці.

Суди у справі досі тривають. А Софія Особа активно висвітлює цю тему у своїх соцмережах, намагаючись досягти справедливості.

Ірина Фаріон Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Софія Особа розповіла про знайомство з чоловіком Василем. Чоловік загинув на війні восени 2024 року.

Донька мовознавиці і колишньої народної депутатки Ірини Фаріон заговорила про останні стосунки матері.

Нагадаємо, Фокус розповідав і показував, як виглядають могили Фаріон, Івасюка і Гіги на Личаківському кладовищі у Львові.