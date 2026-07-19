Как выглядит квартира Ирины Фарион сейчас и кто там живет (фото)

Украинскую лингвистку и бывшую народную депутатку Ирину Фарион убили 19 июля 2024 года. Судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.

Недавно дочь филолога София показала видео, на котором видно, как выглядит квартира её мамы. Фокус рассказывает, кто там сейчас живёт.

Как выглядит квартира Ирины Фарион

Дочь Фарион опубликовала видео из её квартиры на улице Масарика во Львове. София Особа показала кадры из комнаты профессора, где та проводила много времени. На видео можно увидеть картины с маками, фотографии и поделки внуков Ирины. Также на видео видны мягкие игрушки на диване.

В частности, София показала кошечку своей мамы Беллу, которая всегда спит на её любимом кресле.

"А все спрашивали, где Беллочка. Беллочка здесь. Всё хорошо. Она большая кошка, послушная. Всегда спит на мамином кресле. Маленькая девочка", — говорит София.

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София Особа в квартире матери Фото: Instagram

София Особа в квартире матери Фото: Instagram

Как жила Ирина Фарион

Кроме того, София показывала квартиру матери Сергею Иванову. Она говорила, что мама жила в маленькой квартире с простым ремонтом и без лишнего гламура.

"Мама жила просто и без всякого гламура", — говорила дочь лингвистки.

Особа провела небольшую экскурсию по дому своей матери, где можно увидеть, что жилье заполнено большим количеством книг.

У Фарион был довольно интересный распорядок дня. Она работала до поздней ночи и спала до полудня. А после пробуждения филолог всегда занималась спортом, выпивала чашку кофе с медом, читала новости или что-то писала.

Интересно, что Фарион не готовила дома, ведь у неё никогда не было на это времени. Но в гостях у внуков она с удовольствием варила бульон. София подчеркнула, что профессор была очень заботливой мамой и бабушкой.

Сама же дочь филолога ничего не меняла в квартире, и даже на календаре был июль 2024 года.

Квартира Ирины Фарион Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Ісландія

Квартира Ирины Фарион Фото: Скриншот из видео на Youtube-канале Ісландія

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион была смертельно ранена вечером 19 июля 2024 года. Лингвистка скончалась в больнице после получения тяжелого ранения в голову. Покушение произошло на ул. Масарика во Львове. Там в последние дни перед убийством лингвистки местные жители замечали незнакомого юношу.

Фарион поступила в больницу в критическом состоянии с тяжелой огнестрельной травмой головного мозга. Ей сразу провели операцию и перевели в реанимационное отделение, однако сердце женщины не выдержало.

25 июля 2024 года подозреваемый в убийстве Фарион был задержан в Днепре. Им оказался 18-летний парень Вячеслав Зинченко. Министр внутренних дел Игорь Клименко рассказал, что тот готовился к преступлению не менее двух месяцев.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор. А София Особа активно освещает эту тему в своих социальных сетях, пытаясь добиться справедливости.

Ирина Фарион Фото: Из открытых источников

Напомним, Фокус ранее писал, что:

София Особа рассказала о знакомстве со своим мужем Василием. Мужчина погиб на войне осенью 2024 года.

Дочь лингвистки и бывшей народной депутатки Ирины Фарион рассказала о последних отношениях матери.

Напомним, что Фокус рассказывал и показывал, как выглядят могилы Фарион, Ивасюка и Гиги на Лычаковском кладбище во Львове.