Дочь Ирины Фарион заговорила о погибшем муже: "Любовь моей жизни" (фото)

Дочь языковеда Ирины Фарион София Особа рассказала о знакомстве с мужем Василием. Мужчина погиб на войне осенью 2024 года.

София Особа дала интервью Ростиславу Калацинскому, раскрыв детали своей личной жизни.

Дочь Ирины Фарион о погибшем муже

"Василий — любовь моей жизни. Мы с Василием познакомились тоже в особом месте — возле памятника Шевченко. Это было 9 марта. Кажется, 12-го года. Это был митинг свободы. Я к нему подошла и должна была передать флаг. Потому что мы должны были идти на другой митинг. У меня коллега сказала: "Давайте идем все на кофе". Я тогда узнала, что Василий родился в Добромиле, что Василий из религиозной национальной семьи, что Василий очень работает много на самом деле, и Василий — очень добрый и светлый человек", — рассказала София Особа.

В частности, самой Ирине Фарион будущий зять очень понравился, ведь он "добрый, национальный и порядочный".

Василий и София впоследствии начали встречаться, впоследствии поженились и стали родителями двоих детей — Евы и Димы.

Мужчина всегда во всем помогал родным. Василий учился во "Львовской Политехнике", был строителем, имел свою фирму и особый подход.

"Его мама очень любила и уважала", — говорит София.

Именно благодаря Василию возник YouTube-канал Ирины Фарион. Он помогал со съемками и монтажом.

София Особа с мужем Василием Фото: YouTube

В частности, перед предложением Софии Василий в первую очередь попросил разрешения у тещи.

Как шел на войну

София призналась, что муж сначала сказал, что идет воевать, именно теще.

"Это для меня был шок, стресс. Я была тогда обижена на него. Потому что такие важные шаги надо обсуждать", — говорит Особа.

Василий был минометчиком в 4-м батальоне бригады Национальной гвардии "Рубеж".

"Его минометные расчеты были одни из лучших. И позиция называлась "Евой"… Он на самом деле был преданным во всех своих делах, которые начинал", — рассказала дочь Ирины Фарион о своем любимом, который погиб на войне в октябре 2024 года.

Василий Особа Фото: YouTube

