Донька Ірини Фаріон заговорила про загиблого чоловіка: "Кохання мого життя" (фото)

Донька мовознавиці Ірини Фаріон Софія Особа розповіла про знайомство з чоловіком Василем. Чоловік загинув на війні восени 2024 року.

Софія Особа дала інтервʼю Ростиславу Калацинському, розкривши деталі свого особистого життя.

Донька Ірини Фаріон про загиблого чоловіка

"Василь — кохання мого життя. Ми з Василем познайомилися теж в особливому місці — біля памʼятника Шевченку. Це було 9 березня. Здається, 12-го року. Це був мітинг свободи. Я до нього підійшла і мала передати прапор. Бо ми мали йти на інший мітинг. В мене колежанка сказала: "Давайте йдем всі на каву". Я тоді дізналася, що Василь народився в Добромилі, що Василь з релігійної національної родини, що Василь дуже працює багато насправді, і що Василь — дуже добра і світла людина", — розповіла Софія Особа.

Зокрема, самій Ірині Фаріон майбутній зять дуже сподобався, адже він "добрий, національний і порядний".

Василь та Софія згодом почали зустрічатися, згодом одружилися та стали батьками двох дітей — Еви та Дмитрика.

Чоловік завжди у всьому допомагав рідним. Василь навчався у "Львівській Політехніці", був будівельником, мав свою фірму та особливий підхід.

"Його мама дуже любила і поважала", — каже Софія.

Саме завдяки Василю виник YouTube-канал Ірини Фаріон. Він допомагав зі зйомками та монтажем.

Софія Особа з чоловіком Василем Фото: YouTube

Зокрема, перед освідченням Софії Василь у першу чергу попросив дозволу в тещі.

Як йшов на війну

Софія зізналася, що чоловік спершу сказав, що йде воювати, саме тещі.

"Це для мене був шок, стрес. Я була тоді ображена на нього. Тому що такі важливі кроки треба обговорювати", — каже Особа.

Василь був мінометником у 4-му батальйоні бригади Національної гвардії "Рубіж".

"Його мінометні розрахунки були одні з кращих. І позиція називалася "Євою"… Він насправді був відданим у всіх своїх справах, які починав", — розповіла донька Ірини Фаріон про свого коханого, який загинув на війні в жовтні 2024 року.

Василь Особа Фото: YouTube

