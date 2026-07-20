Дочь Ирины Фарион рассказала о записках на могиле матери: что там написали (фото)

На могиле известной лингвистки Ирины Фарион на Лычаковском кладбище во Львове появились многочисленные трогательные записки, военные шевроны и цветы. Украинцы массово приходят к месту захоронения деятельницы, чтобы отдать ей дань уважения и почерпнуть духовную силу.

В письмах, оставленных у могилы, люди чаще всего выражают свою благодарность за её деятельность. Об этом в интервью рассказала её дочь София Особа. В частности, в записках говорилось:

"Вы мой учитель";

"Вы изменили меня";

"Вы — национальный деятель Украины";

"Вы — народный герой Украины".

София Особа рассказала о записках на могиле матери Фото: Youtube

Дочь убеждена, что такая реакция общества может свидетельствовать о том, что Ирина Фарион окончательно вошла в пантеон выдающихся исторических деятелей Украины. Сегодня её могилу посещают так же активно, как и места захоронения Степана Бандеры, Романа Шухевича или Евгения Коновальца, превращая её в новый символ национальной памяти.

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Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион была смертельно ранена вечером 19 июля 2024 года. Лингвистка скончалась в больнице после получения тяжелого ранения в голову. Покушение произошло на ул. Масарика во Львове. Там в последние дни перед убийством лингвистки местные жители замечали незнакомого юношу.

25 июля 2024 года подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре. Им оказался 18-летний парень Вячеслав Зинченко. Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что тот готовился к преступлению не менее двух месяцев.

Напомним, ранее "Фокус" писал, что:

Недавно София показала видео, как выглядит квартира её мамы. София Особа показала кадры из комнаты профессора, где та проводила много времени.

Дочь Фарион заговорила о последних отношениях матери.

Напомним, что "Фокус" рассказывал и показывал, как выглядят могилы Фарион, Ивасюка и Гиги на Лычаковском кладбище во Львове.