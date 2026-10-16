Певица сфотографировалась у могилы Ирины Фарион: дочь лингвистки ответила

Дочь лингвистки Ирины Фарион резко отреагировала на фото певицы Анастасии Арбузовой у могилы её матери. София Особа ответила на упреки по поводу установки памятника.

Накануне Арбузова посетила Лычаковское кладбище во Львове, где похоронены многие выдающиеся украинцы.

Арбузова посетила могилу Фарион

Певица подчеркнула, что не является сторонницей идей Ирины Фарион, но никто не имеет права убивать других людей. Также она отметила, что памятник изготавливается не так быстро, и она уверена, что там обязательно будет что-то невероятное.

"Она — женщина. Она — мать. Она — бабушка. И у неё было право на жизнь. И никто не имел права её убивать", — сказала певица.

Позже на странице Арбузова в Facebook задали вопрос, сколько делаются "непростые" памятники.

"Внимание, знатоки! Через сколько времени устанавливают памятник на могиле? Сколько времени уходит на его изготовление, если это произведение искусства?" — написала блогерша.

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Арбузова посетила могилу Фарион Фото: Instagram

Реакция дочери Фарион

София Особа заметила пост Арбузовой и не осталась без ответа.

"Реакцию хотели. Вот она. А ещё Арбузова не разделяет взгляды Ирины Фарион. Сфотографировать могилу моей мамы, встать возле неё, а потом размышлять, почему до сих пор нет памятника, — это не забота о памяти Ирины Фарион. Это бесцеремонность. Так, может, перед следующей "инспекцией" поинтересуетесь, сколько времени уходит на создание авторского памятника, который является произведением искусства, а не готовой плитой из каталога?" — написала Особа в своём Instagram.

Дочь Ирины Фарион подчеркнула, что памятник будет.

"Такой, какого заслуживает Ирина Фарион. И он будет стоять не для того, чтобы вы его оценивали или фотографировали. А пока научитесь отличать почтение памяти от желания влезть туда, куда вас никто не приглашал. Могила моей мамы — не объект вашего контроля", — заверила София Особа.

Арбузова посетила могилу Фарион Фото: Instagram

Напомним, Фокус ранее писал, что:

1 октября Шевченковский районный суд Львова огласил приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве лингвистки Ирины Фарион. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Дочь погибшей лингвистки Ирины Фарион резко отреагировала на последние заявления певицы Оли Поляковой в медиапространстве.

На могиле лингвистки на Лычаковском кладбище во Львове появились многочисленные трогательные записки, военные шевроны и цветы.