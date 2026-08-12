"В голове кокошник остался": дочь Фарион напомнила о резком заявлении матери в адрес Поляковой (видео)

Дочь погибшей лингвистки Ирины Фарион резко отреагировала на последние заявления певицы Оли Поляковой в медиапространстве. В ответ она опубликовала архивный фрагмент и подчеркнула, что её мать всегда видела истинную суть вещей и значительно опережала своё время.

София Особа опубликовала видео с комментарием лингвистки в 2022 году и сопроводила его постом.

"Ирина Фарион о Поляковой. 2022 год. Моя мама опережала своё время. А теперь все говорят: "А почему тогда молчали?!" Действительно — а почему тогда молчали? Почему тогда, когда Ирина Фарион говорила об этом вслух, её не хотели слышать? А сегодня говорят все. Опережала своё время моя мама".

На самом опубликованном видео Ирина Фарион прямо и бескомпромиссно дает оценку украинской певице.

"Это русский мир. Певица, которая служила русскому миру. Поняла, что "русский мир" рано или поздно будет расстрелян, поэтому она очень быстро сняла кокошник с головы, но в голове кокошник остался", — сказала Ирина Фарион в 2022 году.

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Скандал с Поляковой: что произошло

Украинская певица Оля Полякова оказалась в центре громких обсуждений после нового интервью Рамине Эсхакзай, в котором она, в частности, оправдывалась за видео с россиянином. Звезда заявила, что резкую критику в адрес артистов можно сравнить с концлагерем, ведь теперь они боятся сказать или сделать что-то не то.

"Уже все, как в концлагере. Украина больше не свободная страна. Столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные? Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Что-то где-то скажешь… ты должен оглядываться, бояться", — заявила Полякова.

Оля Полякова назвала жизнь в Украине "концлагерем" Фото: Скрин видео

Кроме того, певица прокомментировала инциденты с ТЦК.

"Скоро мы все станем испуганными, запуганными мышами, которые сидят в своих норах и боятся высунуть язык и нос. Твоего близкого человека или кого-то другого будут забирать прямо на улице, а ты будешь проходить мимо. Я видела кучу видео. Понимаешь, что это значит? Любого человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится… У людей размылось понятие хорошего и плохого", — отметила артистка.

Напомним, что Фокус ранее писал, что:

Оля Полякова заявила, что в Украине звезды боятся сделать любое лишнее движение из-за критики и постоянного поиска "предательства" со стороны общества.

Певица объяснила, почему поблагодарила Пугачеву и Галкина в Юрмале.

Кроме того, Фокус рассказывал, кто из звезд поддержал Полякову в её последних высказываниях.