"У голові кокошник зостався": дочка Фаріон нагадала про різку заяву матері про Полякову (відео)

Донька загиблої мовознавиці Ірини Фаріон гостро відреагувала на останні заяви співачки Олі Полякової в медіапросторі. У відповідь вона опублікувала архівний фрагмент та наголосила, що її мати завжди бачила справжню суть речей і суттєво випереджала свій час.

Софія Особа поширила відео з коментарем мовознавиці в 2022 році та супроводила його дописом.

"Ірина Фаріон про Полякову. 2022 рік. Моя мама випереджала час. А тепер усі говорять: "А чого тоді мовчали?!" Справді — а чого тоді мовчали? Чому тоді, коли Ірина Фаріон говорила про це вголос, її не хотіли чути? А сьогодні говорять усі. Випереджала час моя мама".

На самому оприлюдненому відео Ірина Фаріон прямо та безкомпромісно дає оцінку українській співачці.

"Це рускій мір. Співачка, яка служила руському міру. Зрозуміла, що руській мір буде розстріляний рано чи пізно, тому вона дуже швиденько кокошник зняла з голови, але в голові кокошник зостався", — сказала Ірина Фаріон в 2022 році.

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Скандал з Поляковою: що сталося

Українська співачка Оля Полякова опинилася в центрі гучних обговорень після нового інтервʼю Раміні Есхакзай, в якому вона, зокрема, виправдовувалась за відео з росіянином. Зірка сказала, що різку критику артистів можна порівняти з концтабором, адже тепер ті бояться сказати чи зробити щось не те.

"Вже всі, як в концтаборі. Україна вже не вільна країна. Стільки років боремося, щоб бути вільними. Які ми вільні? Подивіться на цих зірок, які бояться дзьоба відкрити. Щось десь скажеш… ти повинен озиратися, боятися", — заявила Полякова.

Оля Полякова назвала життя в Україні "концтабором" Фото: Скрін відео

Також співачка прокоментувала інциденти з ТЦК.

"Скоро ми всі будемо налякані, залякані миші, які сидять по своїм норам і бояться витягнути язика і носа. Твою рідну людину або когось будуть пакувати на вулиці, а ти будеш проходити повз. Я бачила купа відео. Розумієш, що це означає? Будь-яку людину зараз можна викрасти на вулиці й ніхто не заступиться… У людей розмилося поняття хорошого і поганого", — зазначила артистка.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Оля Полякова заявила, що в Україні зірки бояться зробити будь-який зайвий рух через критику і постійний пошук "зради" у суспільстві.

Співачка пояснила, чому дякувала Пугачовій та Галкіну в Юрмалі.

Крім того, Фокус розповідав, хто із зірок підтримав Полякову в її останніх висловлюваннях.