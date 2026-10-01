Пожизненное за убийство Фарион: суд огласил приговор Вячеславу Зинченко

1 октября Шевченковский районный суд Львова огласил приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве лингвиста Ирины Фарион. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Об этом сообщила корреспондентка "Суспильного" из зала суда.

Зинченко обвиняют в умышленном убийстве человека в связи с исполнением им гражданского долга по мотивам национальной нетерпимости по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, а также в незаконном обращении с оружием по части 1 статьи 263 УК Украины.

Приговор огласила коллегия судей в составе председателя Петра Невойта и судей Александра Баева и Павла Эдера.

Как ранее сообщало издание hromadske, в ходе заседания суд сначала зачитал обвинительный приговор, а затем огласил решение. Судья, в частности, рассказал о доказательствах, которые были изучены в ходе рассмотрения дела.

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Среди них — записи Зинченко, которые он, по данным суда, делал 8 июля 2024 года в поезде по пути во Львов. В них он разрабатывал план преступления и писал о намерении скрываться после убийства в Днепре. В телефоне обвиняемого также обнаружили личные данные Ирины Фарион, в частности её домашний адрес.

Судья зачитал отрывки из переписки Зинченко, который пользовался ником "Параноик" и интересовался приобретением и переделкой оружия и патронов.

По словам судьи, с 2022 года Зинченко начал вступать в Telegram-группы, пропагандировавшие культ насилия и жестокости, а также расовую, национальную и религиозную нетерпимость и дискриминацию. В ходе досудебного расследования, как отметил суд, было установлено, что личная неприязнь к Фарион у него возникла из-за её активной позиции по защите украинского языка.

По данным следствия, вечером 19 июля 2024 года Зинченко сидел на скамейке во дворе возле дома Фарион на улице Масарика во Львове. Он подошел к лингвистке и выстрелил ей в голову, после чего скрылся.

Прокуроры Дмитрий Петлёванный и Елена Данилов просили приговорить Зинченко к пожизненному заключению. Защита оспаривала доказательства вины подсудимого.

На протяжении судебного разбирательства Зинченко своей вины не признавал. Он также отказался от права на последнее слово и возражал против гражданского иска дочери Фарион Софии Особы, которая просит 15 миллионов гривен компенсации морального вреда за убийство матери.

1 октября у здания суда собрались люди, требующие для Зинченко пожизненного заключения. Также пришли несколько человек, поддерживающих его.

Дело об убийстве Ирины Фарион суд рассматривал в течение длительного времени. К завершающей стадии — судебным прениям — процесс перешел в апреле. Заседания несколько раз переносились из-за плохого самочувствия Зинченко, его голодовки, смены адвокатов, ходатайств защиты об отводе судей и секретарей, а также неявки защитников.

Напомним, вечером 19 июля 2024 года Ирина Фарион получила тяжелое огнестрельное ранение в голову. Лингвистку и бывшую депутатку доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

Впоследствии правоохранители задержали Вячеслава Зинченко, которому предъявили обвинение в умышленном убийстве Фарион.

Адвокаты Зинченко заявляли, что у них есть видеозапись, на которой, по их словам, можно увидеть двух человек, похожих на их подзащитного. Защита считала это доказательством, которое может иметь важное значение для дела.