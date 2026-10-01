Довічне за вбивство Фаріон: суд оголосив вирок В'ячеславу Зінченку

Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня оголосив вирок В’ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Він отримав довічне позбавлення волі.

Про це повідомила кореспондентка "Суспільного" із зали суду.

Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням нею громадянського обов’язку з мотивів національної нетерпимості за частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, а також у незаконному поводженні зі зброєю за частиною 1 статті 263 ККУ.

Вирок оголосила колегія суддів у складі голови Петра Невойта та суддів Олександра Баєва і Павла Едера.

Як раніше повідомляло видання hromadske, під час засідання суд спочатку зачитав обвинувальний вирок, після чого оголосив рішення. Суддя, зокрема, розповів про докази, які досліджували під час розгляду справи.

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Серед них — нотатки Зінченка, які він, за даними суду, писав 8 липня 2024 року в потязі дорогою до Львова. У них він розробляв план злочину та писав про намір переховуватися після вбивства у Дніпрі. У телефоні обвинуваченого також виявили особисті дані Ірини Фаріон, зокрема її домашню адресу.

Суддя зачитав уривки з листування Зінченка, який користувався ніком "Параноїк" та цікавився придбанням і переробленням зброї та набоїв.

За словами судді, з 2022 року Зінченко почав долучатися до Telegram-груп, які пропагували культ насильства і жорстокості, а також расову, національну та релігійну нетерпимість і дискримінацію. Під час досудового розслідування, як зазначив суд, встановили, що особиста неприязнь до Фаріон у нього виникла через її активну позицію щодо захисту української мови.

За даними слідства, увечері 19 липня 2024 року Зінченко перебував на лаві у дворі біля будинку Фаріон на вулиці Масарика у Львові. Він наблизився до мовознавиці та вистрілив їй у голову, після чого втік.

Прокурори Дмитро Петльований та Олена Данилів просили призначити Зінченку довічне ув’язнення. Захист заперечував докази вини обвинуваченого.

Упродовж судового розгляду Зінченко своєї вини не визнавав. Він також відмовився від права на останнє слово та заперечував проти цивільного позову доньки Фаріон Софії Особи, яка просить 15 мільйонів гривень компенсації моральної шкоди за вбивство матері.

Під будівлею суду 1 жовтня зібралися люди, які вимагають для Зінченка довічного ув’язнення. Також прийшли кілька людей, які його підтримують.

Справу про вбивство Ірини Фаріон суд розглядав упродовж тривалого часу. До завершальної стадії — судових дебатів — процес перейшов у квітні. Засідання кілька разів переносили через погане самопочуття Зінченка, його голодування, зміну адвокатів, клопотання захисту про відводи суддів і секретарів, а також неявки захисників.

Нагадаємо, 19 липня 2024 року ввечері Ірина Фаріон отримала важке вогнепальне поранення в голову. Мовознавицю та колишню депутатку доправили до лікарні, однак врятувати її не вдалося.

Згодом правоохоронці затримали В’ячеслава Зінченка, якому висунули обвинувачення в умисному вбивстві Фаріон.

Адвокати Зінченка заявляли, що мають відеозапис, на якому, за їхніми словами, можна побачити двох людей, схожих на їхнього підзахисного. Захист вважав це доказом, який може бути важливим для справи.