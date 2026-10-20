"Про це ніхто не говорив": співачка висловилася про скандал із могилою Ірини Фаріон (фото)

Блогерка і співачка Анастасія Арбузова прогулювалася Личаківським цвинтарем і зняла відео біля відомих поховань, після чого стала героїнею скандалу. Під її дописом із могилою Ірини Фаріон розгорілася дискусія про пам'ятник, а донька політикині, Софія Особа, публічно відреагувала на цю історію.

Фокус зв'язався з Анастасією Арбузовою, щоб почути її версію. Співачка розповіла, чому не вважає себе фанаткою Фаріон, як ставиться до вироку у справі про її вбивство і чому, на її думку, на кладовищі зовсім не обов'язково сумувати.

Розкажіть, будь ласка, як усе почалося.

– Я гуляла Личаківським цвинтарем. Він цікавий: там поховано дуже багато відомих людей. Ми навіть взяли екскурсовода… Я виклала кілька фото: з Фаріон, зі Степаном Гігою, з Франком, з Шухевичем. Там же поховано багато відомих людей. У мене дуже різноманітний Facebook, аудиторія там активна, але "залетів" саме пост з Фаріон. Оскільки я жила переважно в Дніпропетровській області, то про неї знала небагато: що є така жінка, яка висловлюється про російськомовних, що її вбили і що вона колись була депутаткою Верховної Ради. Більше нічого.

Арбузова відвідала могилу Фаріон Фото: Instagram

І от мені почали писати, що її донька Соня зібрала гроші на пам'ятник, що вони посадили невинну людину, що в ту могилу треба було плюнути. Я думала: навіщо мені ця інформація? Просто показувала, хто там похований. А мені писали про пам'ятник знову й знову. Я подумала: які ж усі експерти зі встановлення пам'ятників! Ну яке вам діло? Це за ваші гроші його ставитимуть? Це її право, ставити пам'ятник чи ні. Тож я напівжартома написала: "А ну, панове експерти, через який час встановлюють пам'ятник?".

Ви ж бачили реакцію Софії? Вона висловилася категорично.

– Я написала їй в особисті повідомлення: "Пані Софіє, якщо у вас є питання, ви, напевно, мене неправильно зрозуміли. Я навпаки хотіла вас підтримати, бо це не їхня справа, що з тим пам'ятником". Вона мені, звісно, не відповіла, і це нормально. У мене й раніше були конфлікти з публічними людьми: вони зазвичай можуть щось казати лише у себе в соцмережах, а в особисті не відповідають. Я не з полохливих: можу написати, зателефонувати, пояснити. Для мене це нормально.

Анастасія Арбузова "відхрестилась" від звинувачень дочки Фаріон Фото: Instagram

Я бачив ваше відео в TikTok, де ви це коментували. Ви не є прихильницею ідей Ірини Фаріон?

– Абсолютно ні. Я не її фанатка, і я можу сказати це всім в обличчя, говорю це публічно. Мені нічого приховувати.

А ви взагалі стежили за цією історією? Нещодавно хлопця, якого звинувачують у вбивстві Фаріон, засудили до довічного ув'язнення.

– Я навіть не знала про цю новину! Мені почали писати, і тоді я дізналася.

Чи справедливе, на вашу думку, таке покарання?

– Дивіться, за законодавством у нас максимальний строк до 15 років. Чому молодому пацану, вісімнадцятирічному, дали довічне, мені незрозуміло. Але така в нас система правосуддя, нічого не можу з цим вдіяти. Якщо це справді зробив він, то це справедливо. Але він же проходив поліграф, і я не думаю, що все так просто, розумієте? Втім, за судовим процесом я не стежила і не хочу, з простої причини: я не фанатка пані Ірини.

1 жовтня суд визнав В"ячеслава Зінченка винним у вбивстві Ірини Фаріон Фото: Суспільне Львів

Ви могли подумати, що буде така реакція?

– Поясню: у нас у Дніпрі, та й зараз у Києві, де я знову живу, щодня щось відбувається. У мене був приліт за 500 метрів від дому: розбомбили цілий гіпермаркет. Учора знову розбомбили кілька підприємств. Новини в Києві щодня, тому для Львова це вбивство стало резонансною справою, а у нас у Дніпрі про це навіть ніхто не говорив.

Ви також опублікували відео біля могили Степана Гіги, і там на вас теж накинулися за начебто насмішки над ним. Я бачив "залайкані" дуже критичні коментарі.

– Вони неадекватні! Пишуть, що хочуть. Відкрийте мій Facebook: під усіма відео такі коментарі, там просто злісна, вкрай негативна аудиторія. В Instagram, де мене зазвичай майже не критикують, усе зовсім інакше. У TikTok теж більш-менш лояльна аудиторія, хоча зараз я його веду не дуже активно.

Тобто, злого умислу не було? Ви просто були в доброму настрої, а ненависники це сприйняли як насмішку?

– У них якесь радянське мислення: на кладовищі всі мають плакати, має бути жалоба, це ж місце страждань. Я до цього ставлюся інакше. Смерть – це початок нового. Нещодавно я сама коштом власним поховала людину, тож розумію, що таке похорон і що таке кладовище. А в них справді радянське мислення: на кладовищі всі мають плакати й побиватися.

Анастасія Арбузова пояснила свою позицію Фото: TikTok

Я взагалі за кремацію! Навіщо займати місце на кладовищі, якщо можна кремувати людину, а прах підхоронити чи розвіяти де завгодно? Навіщо ці монументи й постаменти? Ну, ще якщо це велика людина, співак чи композитор, то Бог із ним.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Шевченківський районний суд Львова 1 жовтня виніс вирок В'ячеславу Зінченку у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон: чоловіка засудили до довічного ув'язнення.

Донька мовознавиці і колишньої народної депутатки Ірини Фаріон заговорила про останні стосунки матері.

Нагадаємо, ми розповідали і показували, як виглядають могили Фаріон, Івасюка і Гіги на Личаківському кладовищі у Львові.