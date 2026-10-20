"Об этом никто не говорил": певица высказалась о скандале с могилой Ирины Фарион (фото)

Блогерша и певица Анастасия Арбузова прогуливалась по Лычаковскому кладбищу и сняла видео у известных могил, после чего оказалась в центре скандала. Под её постом с фотографией могилы Ирины Фарион разгорелась дискуссия о памятнике, а дочь политика, София Особа, публично отреагировала на эту историю.

Фокус связался с Анастасией Арбузовой, чтобы услышать ее версию. Певица рассказала, почему не считает себя поклонницей Фарион, как относится к приговору по делу о ее убийстве и почему, по ее мнению, на кладбище вовсе не обязательно грустить.

Расскажите, пожалуйста, как все началось.

– Я гуляла по Лычаковскому кладбищу. Оно интересное: там похоронено очень много известных людей. Мы даже наняли экскурсовода… Я выложила несколько фото: с Фарион, со Степаном Гигой, с Франком, с Шухевичем. Там же похоронено много известных людей. У меня очень разнообразная страница в Facebook, аудитория там активная, но "взорвался" именно пост с Фарион. Поскольку я жила преимущественно в Днепропетровской области, то о ней знала немного: что есть такая женщина, которая высказывается о русскоязычных, что ее убили и что она когда-то была депутатом Верховной Рады. Больше ничего.

Арбузова посетила могилу Фарион Фото: Instagram

И вот мне начали писать, что ее дочь Соня собрала деньги на памятник, что они посадили невиновного человека, что в ту могилу нужно было плюнуть. Я думала: зачем мне эта информация? Просто показывала, кто там похоронен. А мне писали о памятнике снова и снова. Я подумала: какие же все эти эксперты по установке памятников! Ну какое вам дело? Разве его будут ставить за ваши деньги? Это ее право – ставить памятник или нет. Поэтому я полушутя написала: "А ну-ка, господа эксперты, через какое время устанавливают памятник?".

Вы же видели реакцию Софии? Она высказалась категорично.

– Я написала ей в личные сообщения: "София, если у вас есть вопросы, вы, наверное, меня неправильно поняли. Я, наоборот, хотела вас поддержать, потому что это не их дело, что с тем памятником". Она мне, конечно, не ответила, и это нормально. У меня и раньше были конфликты с публичными людьми: они обычно могут что-то говорить только у себя в соцсетях, а в личные сообщения не отвечают. Я не из пугливых: могу написать, позвонить, объяснить. Для меня это нормально.

Анастасия Арбузова "открестилась" от обвинений дочери Фарион Фото: Instagram

Я видел ваше видео в TikTok, где вы это комментировали. Вы не поддерживаете идеи Ирины Фарион?

– Совсем нет. Я не ее поклонница, и я могу сказать это всем в лицо, говорю это публично. Мне нечего скрывать.

А вы вообще следили за этой историей? Недавно парня, которого обвиняют в убийстве Фарион, приговорили к пожизненному заключению.

– Я даже не знала об этой новости! Мне начали писать, и тогда я узнала.

Считаете ли вы такое наказание справедливым?

– Послушайте, согласно законодательству у нас максимальный срок – до 15 лет. Почему молодому парню, восемнадцатилетнему, дали пожизненное, мне непонятно. Но такая у нас система правосудия, ничего не могу с этим поделать. Если это действительно сделал он, то это справедливо. Но он же проходил полиграф, и я не думаю, что все так просто, понимаете? Впрочем, за судебным процессом я не следила и не хочу, по простой причине: я не фанатка Ирины.

1 октября суд признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве Ирины Фарион Фото: Суспільне Львів

Вы могли предположить, что будет такая реакция?

– Поясню: у нас в Днепре, да и сейчас в Киеве, где я снова живу, каждый день что-то происходит. У меня был обстрел в 500 метрах от дома: разбомбили целый гипермаркет. Вчера снова разбомбили несколько предприятий. Новости в Киеве появляются ежедневно, поэтому для Львова это убийство стало резонансным делом, а у нас в Днепре об этом даже никто не говорил.

Вы также опубликовали видео у могилы Степана Гиги, и там на вас тоже набросились за якобы насмешки над ним. Я видел "залайканные" очень критические комментарии.

– Они неадекватные! Пишут, что хотят. Зайдите на мою страницу в Facebook: под всеми видео такие комментарии, там просто злобная, крайне негативная аудитория. В Instagram, где меня обычно почти не критикуют, все совсем по-другому. В TikTok тоже более-менее лояльная аудитория, хотя сейчас я его веду не очень активно.

То есть, злого умысла не было? Вы просто были в хорошем настроении, а хейтеры восприняли это как насмешку?

– У них какое-то советское мышление: на кладбище все должны плакать, должна быть скорбь, ведь это место страданий. Я к этому отношусь иначе. Смерть – это начало нового. Недавно я сама за свой счет похоронила человека, поэтому понимаю, что такое похороны и что такое кладбище. А у них действительно советское мышление: на кладбище все должны плакать и горевать.

Анастасия Арбузова объяснила свою позицию Фото: TikTok

Я вообще за кремацию! Зачем занимать место на кладбище, если можно кремировать человека, а прах похоронить или развеять где угодно? Зачем эти монументы и постаменты? Ну, если это великий человек, певец или композитор, то пусть будет так.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

1 октября Шевченковский районный суд Львова вынес приговор Вячеславу Зинченко по делу об убийстве лингвистки Ирины Фарион: мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Дочь лингвистки и бывшей народной депутатки Ирины Фарион рассказала о последних отношениях матери.

Напомним, мы рассказывали и показывали, как выглядят могилы Фарион, Ивасюка и Гиги на Лычаковском кладбище во Львове.