Известная украинская блогерша продает билеты на свою свадьбу (фото)

Украинская блогерша и певица Анастасия Арбузова перед своей свадьбой столкнулась с неприятной ситуацией.

Гости звезды соцсетей отказываются приехать в Киев на её свадьбу из-за сложившейся ситуации с безопасностью. Теперь невеста вынуждена творчески решать эту проблему и продаёт билеты на мероприятие.

Арбузова продает билеты на свою свадьбу

По словам блогерши, сначала гости подтвердили своё присутствие, а теперь боятся приехать. Из-за этого она потеряла деньги, уплаченные за ресторан, и решила продать билеты на свою свадьбу, чтобы возместить убытки.

"Представьте: пригласили гостей на свадьбу, все подтвердили, мы забронировали ресторан, оплатили всё… А люди даже не предупредили, что не приедут! Начали звонить сами — и только тогда узнали, что они не придут. Мы остались в накладе! Но есть и хорошая новость: теперь вынуждены продавать 10 билетов на нашу свадьбу по себестоимости!" — сообщила невеста.

Видео дня

Свадьба состоится 31 октября в Киеве. На ней будет более 120 гостей.

"Неограниченное количество еды и алкоголя, шоу-балет, саксофон, Анка, Дмитрий Прокопов, оперный певец Юрий Агадо и группа "Давня казка". С 15:00 до 23:00 веселимся так, чтобы запомнилось надолго! А вы бы решились пойти на свадьбу к незнакомым людям?" — спросила Арбузова.

Анастасия Арбузова продает билеты на свою свадьбу Фото: Threads

Реакция сети

В комментариях люди начали шутить, услышав предложение невесты:

"Билеты на свадьбу? Инфоциганы выходят на новый уровень".

"Готов поспорить, что в приглашениях они указывали минимальную стоимость входного билета".

"Замечательная новость, что теперь есть свободные билеты на свадьбу незнакомых мне людей. Если бы ещё была такая возможность".

"Отдать 12 тысяч, чтобы покушать с незнакомыми людьми и потанцевать, серьезно".

"А вы точно заплатите мне 12 тысяч, если я приду?"

"Это же настолько хочется не уйти в минус, что вы готовы видеть на свадьбе незнакомых людей".

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