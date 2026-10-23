Свекруха одягла білу сукню і фату на весілля сина: її назвали "дурепою" (фото)

Наречена обурилась витівкою своєї свекрухи. Жінка порушила весільне правило і прийшла на свято до сина у білій сукні та фаті. Згодом чоловік остаточно розірвав стосунки із матір’ю.

Сама ж свекруха навіть підійшла до невістки у день весілля й заявила, що "дуже багато людей" переплутали її з нареченою. Про це повідомляє The Sun.

Свекруха зіпсувала весілля сина

Як розповіла наречена у мережі, вони з чоловіком планували одружитися у колі невеликої компанії – лише 40 гостей. У день весілля наречена побачила, що вона — не єдина жінка в білій сукні, до того ж зі шляпкою з фатою.

"Я й раніше здогадувалася, що свекруха до мене не надто добре відноситься, але це стало останньою краплею. Це багато говорить про те, що вона за людина", — сказала дівчина.

Наречену ще більше шокувало те, що її свекруха завжди намагалася справити враження жінки з бездоганними манерами.

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"Ситуація виглядає ще комічніше, якщо згадати, що вона любить вдавати із себе заможну леді з Півдня — на кшталт Бланш із серіалу "Золоті дівчата". А такі жінки зазвичай просто одержимі етикетом. Це ж ази етикету, тож такий вчинок був цілком свідомим", — вважає дівчина.

Оскільки церемонія була у вузькому колі, свекруха у такому вбранні виділялась ще більше. Втім, наречена не дозволила цій ситуації зіпсувати їй свято.

"Навіть тоді, у свої 24 роки, коли мені бракувало впевненості в собі, це мене не вибило з колії. Я розуміла: у цій ситуації вона виглядає значно гірше, ніж я", — заявила вона.

Свекруха намагалась зіпсувати весілля сина Фото: Відкриті джерела

Ба більше, пізніше того ж дня свекруха підійшла до невістки й заявила, що "дуже багато людей" переплутали її з нареченою.

Дівчина зазначила, що цей випадок стався понад десять років тому. Вона вже розлучилася із чоловіком, але підтримує з ним гарні стосунки.

Так, дівчина була дуже рада дізнатися, що після їхнього розлучення колишній чоловік повністю припинив спілкування зі своєю матір’ю.

"Я пишаюся ним. Про цю жінку можна цілу книгу написати", — додала вона.

Користувачі мережі обурились поведінкою свекрухи на весіллі. Багато хто написав, що жінка зі сторони виглядала "жалюгідно".

"Ну, виглядає вона просто безглуздо";

"Ця сукня занадто проста для матері нареченого, а той капелюшок — просто клоунський. Упевнена, це бачили всі, крім неї самої";

"Це ж навряд випадковість, правда?";

"Чесно кажучи, мені шкода таких жінок. Вони справді думають, що можуть затьмарити наречену?";

"У результаті вона виглядає лише жалюгідно й безглуздо. До того ж, складається враження, ніби вона відчайдушно прагнула одружитися з власним сином";

"Вона виглядає як дурепа".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Дівчина, яку звуть Валентина, оголосила підписникам, що скасовує весілля. Наречена не змогла змиритися з тим, що її обранець не хотів показувати їхні стосунки в соцмережах. Історія швидко розійшлася мережею й зібрала величезну кількість переглядів.

26-річна візажистка Емілі Хікс здивувала усіх своїм неймовірним перевтіленням. Перед весіллям наречена схудла на 50 кілограмів, щоб одягнути сукню мрії.

Крім того, наречена підписала договір про сукню, а в результаті опинилася у центрі справжнього весільного скандалу.