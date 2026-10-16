Українка скасувала весілля, бо її наречений навідріз відмовився публікувати фото

Дівчина, яку звуть Валентина, оголосила підписникам, що скасовує весілля, призначене на 15 жовтня 2026 року. Сукня й обручки вже були куплені, проте наречена не змогла змиритися з тим, що її обранець не хотів показувати їхні стосунки в соцмережах. Історія швидко розійшлася мережею й зібрала величезну кількість переглядів.

Валентина визнає: збоку причина розриву може здатися дрібною. Утім, за її словами, за нею стоїть глибша розбіжність у поглядах на публічність. Більше про цю історію – читайте у матеріалі Фокусу.

Дівчину зачепило те, що чоловік, який освідчився їй, не поспішав виставляти спільний знімок.

"Чоловік, який зробив мені пропозицію, відмовився публікувати зі мною спільне фото", – почала розповідь вона. На запитання, чому так, наречений відповів, що має інший план: "Та я хочу опублікувати з тобою фото прямо з весілля, щоб всі були під враженням".

Наречена вирішила скасувати церемонію Фото: TikTok

Блогерка пояснила, що ефектна прем'єра для сторонніх її не цікавить. Мовляв, хотілося, щоб кожен, хто відкриває його сторінку, одразу бачив: парубок не самотній. Проте наречений відрізав: "Всі і так це знають".

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Соцмережі для нього, але не для неї

Особливо дівчину обурило те, що сам чоловік веде в мережі дуже відкрите життя. Він охоче ділиться спортом, поїздками за кермом, відпочинком із кальяном та іншими епізодами. Авторка відео наголосила, що хлопець присутній у мережах повсюдно.

"У всій соцмережі… на два профілі WhatsApp, на два профілі Telegram, на Instagram", – говорить вона.

Коли наречена спитала, чому в цьому житті немає місця для неї, відповідь була різкою: "Не вигадуй дурниці, в тебе що, гормони?".

Ультиматум без наслідків

Переконавшись, що порозумітися не вдасться, блогерка поставила питання руба: "Якщо не буде фото в Instagram, я не піду з тобою в РАКС". Наречений не сприйняв ці слова всерйоз. Він лише усміхнувся й відповів: "Окей". Саме після цього весілля було скасовано.

Валентина зізналася, що говорити про розрив їй дуже важко. Вона пообіцяла розповісти більше деталей згодом, тож історія, схоже, матиме продовження.

На жаль, Фокусу вдалося перевірити автентичність цієї історії. Подаємо версію зі слів авторки, яка зареєстрована у мережі під ніком @vasha_valusha.

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