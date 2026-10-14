"Усе перед очима попливло": переселенка заявила, що у Німеччині лікарі калічать людей (фото)

Переселенка Крістіна Маліна розповіла у відео про свій досвід звернення по медичну допомогу в Німеччині. За її словами, у лютому бригада швидкої двічі відмовила їй у виїзді, а в лікарні вона підписала документ, перебуваючи під дією сильного знеболювального. Історія вже викликала жваве обговорення в мережі.

Інцидент стався у лютому 2026 року. За словами Крістіни, її скрутив сильний біль на тлі менструації. Вона не могла випростатися, її трусило, самостійно йти не було сил.

"Я не можу розігнутися, мене всю трусить, я не можу йти. Кілька разів я додзвонююся до швидкої. Чекаю 15 хвилин, поки вони відповідять. Розповідаю, як мені погано, на що вони відповідають, що приїхати не можуть", – розповіла вона на сторінці у TikTok (@kristina_rihard).

Дівчина зателефонувала вдруге. Вона чула історії про те, що швидка після виїзду виставляє додатковий рахунок, проте в той момент їй було байдуже до грошей.

"Я чула різні історії про те, що швидка приїздить, а потім бере екстра-гроші за виклик. На той момент мені було все одно, бо я відчувала, що вмираю. Відвезти мене було нікому. Я додзвонилася ще раз, попросила, сказала, що мені справді погано, будь ласка, приїдьте по мене, на що вони відповіли: "Ні", – пригадує вона.

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Дорога до лікарні та очікування

Не добившись допомоги від медиків, Крістіна звернулася до сусідів, які відвезли її до відділення невідкладної допомоги.

"Тоді я доповзла до сусідів і попросила відвезти мене до лікарні невідкладної допомоги. До стійки рецепції я теж повзла. Тобто я йшла напівзігнута, не могла вирівнятися, мене ось так трусило, і в мене були сині губи, пальці, я виглядала дуже і дуже погано", – зазначає Крістіна.

Крістіна Маліна розповіла про свій досвід Фото: TikTok

На рецепції їй сказали чекати. Оскільки стояти вона не могла, присіла поруч. Лише після того, як персонал побачив, що жінка фактично лежить у коридорі, її відвезли у відділення, де ставлять крапельниці.

"Мій організм ніяк не відреагував"

За словами Крістіни, лікар не зміг поставити крапельницю з першої спроби: "Там людина, яка називається лікарем, намагалася поставити мені крапельницю. Він продірявив мені руку тут, тут, не зміг цього зробити. Зрештою, поставив крапельницю ось сюди. У крапельниці була, я так припускаю, вода, бо мій організм ніяк не відреагував. Мені ставало все гірше і гірше. Мене просто трусило на цій кушетці".

Крістіна не могла дочекатися допомоги Фото: TikTok

Вона стверджує, що двічі кликала лікаря, повідомляючи про різке погіршення стану, а втретє він просто не підійшов.

"Я підкликала його двічі й казала, що мені погано: "Я зараз помру, мені дуже погано". На третій раз, коли я його кликала, він просто не підходив. Клянуся вам, він просто не підходив. Тоді мій організм вирішив мені допомогти – я просто облювала все місце, яке було біля мене. На це вони, звісно, відреагували", – говорить переселенка.

Документ, підписаний "у несвідомому стані"

Після цього, за словами Крістіни, їй ввели настільки сильний препарат, що вона втратила здатність ясно мислити.

"Тоді мені вкололи якусь таку жорстку штуку, що я абсолютно не могла міркувати. У мене все перед очима попливло, і я навіть ніколи не знала, що є настільки сильне знеболювальне. Таке відчуття, що я була як під якоюсь наркотою", – пригадує дівчина.

Її довезли до гінекологічного крісла й оглянули, але що саме відбувалося, вона не пам'ятає. Потім їй простягнули папірець і попросили розписатися.

"Я сама юристка, я дуже прискіпливо ставлюся до документів і до того, що підписую. Але в тому стані було неможливо це зрозуміти, неможливо прочитати, що там було написано, і так далі. Я в несвідомому стані це підписала", – додає авторка відео.

Дівчина поділилася власним досвідом Фото: TikTok

Одразу після цього, за її словами, їй сказали йти додому. Вона відповіла, що не може ходити, але почула, що підписала документ про відмову залишатися в лікарні: "Я їм сказала ще раз, що не можу йти. Вони ще раз відповіли, що папірець уже підписаний, тут вони мене не залишають, і щоб я зателефонувала комусь, і щоб мене забрали. Після цього мій організм мене знову вирішив врятувати… Я падаю в непритомність. Після чого вони саджають мене на каталку й кладуть у палату".

Крістіна наголошує, що це лише початок історії. Вона пообіцяла записати продовження про те, що відбувалося вже в палаті, і закликала людей ділитися схожим досвідом у коментарях.

За її словами, у неї є відеодоказ кожного сказаного слова. Водночас вона визнає, що в німецькому суді такий запис як підставу для позову використати не можна.

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