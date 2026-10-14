"Все перед глазами поплыло": переселенка заявила, что в Германии врачи калечат людей (фото)

Переселенка Кристина Малина рассказала в видео о своём опыте обращения за медицинской помощью в Германии. По её словам, в феврале бригада скорой помощи дважды отказалась выезжать к ней, а в больнице она подписала документ, находясь под действием сильного обезболивающего. Эта история уже вызвала оживлённое обсуждение в сети.

Инцидент произошёл в феврале 2026 года. По словам Кристины, её скрутила сильная боль на фоне менструации. Она не могла выпрямиться, её трясло, самостоятельно идти не было сил.

"Я не могу выпрямиться, меня вся трясет, я не могу идти. Несколько раз я дозваниваюсь до скорой. Жду 15 минут, пока они ответят. Рассказываю, как мне плохо, на что они отвечают, что приехать не могут", – рассказала она на своей странице в TikTok (@kristina_rihard).

Девушка позвонила во второй раз. Она слышала истории о том, что "скорая" после выезда выставляет дополнительный счет, однако в тот момент ей было всё равно на деньги.

Видео дня

"Я слышала разные истории о том, что скорая приезжает, а потом берет дополнительную плату за вызов. В тот момент мне было всё равно, потому что я чувствовала, что умираю. Отвезти меня было некому. Я позвонила ещё раз, попросила, сказала, что мне действительно плохо, пожалуйста, приезжайте за мной, на что они ответили: "Нет", – вспоминает она.

Путь в больницу и ожидание

Не получив помощи от врачей, Кристина обратилась к соседям, которые отвезли её в отделение неотложной помощи.

"Тогда я доползла к соседям и попросила отвезти меня в больницу неотложной помощи. До стойки регистрации я тоже доползла. То есть я шла полусогнувшись, не могла выпрямиться, меня вот так трясло, и у меня были синие губы, пальцы, я выглядела очень и очень плохо", – отмечает Кристина.

Кристина Малина рассказала о своем опыте Фото: TikTok

На стойке регистрации ей сказали подождать. Поскольку стоять она не могла, присела рядом. Только после того, как персонал заметил, что женщина фактически лежит в коридоре, её отвезли в отделение, где ставят капельницы.

"Мой организм никак не отреагировал"

По словам Кристины, врач не смог поставить капельницу с первой попытки: "Там человек, называющий себя врачом, пытался поставить мне капельницу. Он проткнул мне руку здесь, здесь, но не смог этого сделать. В конце концов, поставил капельницу вот сюда. В капельнице была, я так предполагаю, вода, потому что мой организм никак не отреагировал. Мне становилось всё хуже и хуже. Меня просто трясло на этой кушетке".

Кристина не могла дождаться помощи Фото: TikTok

Она утверждает, что дважды вызывала врача, сообщая о резком ухудшении состояния, а в третий раз он просто не подошёл.

"Я дважды звала его и говорила, что мне плохо: „Я сейчас умру, мне очень плохо“. В третий раз, когда я его звала, он просто не подходил. Клянусь вам, он просто не подходил. Тогда мой организм решил мне помочь – я просто обрызгала слюной всё пространство вокруг себя. На это они, конечно, отреагировали", – говорит переселенка.

Документ, подписанный "в бессознательном состоянии"

После этого, по словам Кристины, ей ввели настолько сильный препарат, что она утратила способность ясно мыслить.

"Тогда мне вкололи какую-то такую сильную штуку, что я совершенно не могла соображать. У меня всё перед глазами поплыло, и я даже не подозревала, что существует настолько сильное обезболивающее. Такое ощущение, что я была как под каким-то наркотиком", – вспоминает девушка.

Её довезли до гинекологического кресла и осмотрели, но что именно происходило, она не помнит. Затем ей протянули листок и попросили расписаться.

"Я сама юрист, я очень внимательно отношусь к документам и к тому, что подписываю. Но в том состоянии было невозможно это понять, невозможно прочитать, что там было написано, и так далее. Я подписала это, находясь в бессознательном состоянии", – добавляет автор видео.

Девушка поделилась собственным опытом Фото: TikTok

Сразу после этого, по её словам, ей сказали идти домой. Она ответила, что не может ходить, но услышала, что подписала документ об отказе от пребывания в больнице: "Я ещё раз сказала им, что не могу идти. Они ещё раз ответили, что бумажка уже подписана, здесь они меня не оставляют, и чтобы я позвонила кому-нибудь, и чтобы меня забрали. После этого мой организм снова решил меня спасти… Я теряю сознание. После чего они сажают меня на каталку и укладывают в палату".

Кристина подчеркивает, что это лишь начало истории. Она пообещала записать продолжение о том, что происходило уже в палате, и призвала людей делиться подобным опытом в комментариях.

По её словам, у неё есть видеодоказательства каждого сказанного слова. В то же время она признаёт, что в немецком суде такую запись нельзя использовать в качестве основания для иска.

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