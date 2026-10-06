Українка показала, скільки продуктів купляє за 1 год прибирання в Шотландії (фото)

Христина, яка працює прибиральницею у Шотландії, показала, який продуктовий набір можна придбати за одну годину роботи. Відео про її покупки в місцевому супермаркеті швидко зібрало багато відгуків і започаткувало дискусію про життя заробітчан за кордоном.

Українка веде блог, у якому розповідає про буденність в еміграції без прикрас. Цього разу вона вирішила на власному прикладі показати, наскільки зарплата співвідноситься з цінами в магазинах. Фокус звернув увагу на її досвід.

За словами жінки, година роботи в клінінгу приносить їй 18-19 фунтів стерлінгів, тобто приблизно 1100 гривень. Саме на таку суму вона й зробила покупки.

"Що я можу купити в Шотландії за 1 годину прибирання? Приблизно година моєї роботи коштує 18-19 фунтів. Тут я купила на 18,50, або 1300 гривень. Покажу, що купила", – розповідає Христина.

Усі покупки жінка виклала на столі й по черзі назвала ціну кожної позиції.

Видео дня

Овочі та зелень:

помідори – 1,50 фунта;

огірок – 0,99 фунта;

морква – 0,08 фунта;

кріп – 0,48 фунта;

приправа до овочів – 1,25 фунта.

Хліб і випічка:

хліб – 2 фунти;

булочки – 0,65 фунта.

М'ясні та молочні продукти, консерви:

ковбаса (близько 400 грамів) – 2,19 фунта;

крабові палички – 1,25 фунта;

сметана (маленька) – 0,75 фунта;

вершки – 1,25 фунта;

консервована квасоля – 0,50 фунта;

консервована кукурудза – 0,50 фунта;

польські вареники – 1,65 фунта.

Солодощі та фрукти:

виноград – 1,49 фунта;

шоколадні цукерки – 0,95 фунта;

печиво – 1 фунт.

До чека також потрапили пакети за 0,40 фунта.

"Багато це чи мало"

Вийшов повноцінний базовий кошик: овочі, зелень, м'ясні вироби, випічка й дещо до чаю. Наприкінці відео Христина запитала в підписників, чи це добре, і сама дала відповідь.

"Оце все я купила на 18,50 фунта на одну годину мого прибирання. Багато це чи мало? Нормально, дуже добре, здається", – підсумувала вона.

Христина прибирає у Шотландії Фото: TikTok

У коментарях слів не добирали.

"Таке враження, що в Україні продукти дорожче, ніж в Європі";

"А в нас за годину роботи купиш сметану і хлібину";

"З нашими цінами ми переплюнули вже Європу, а по зарплатам зрівнялися з Гондурасом";

Обговорення у коментарях Фото: TikTok Обговорення у коментарях Фото: TikTok

"На 1300 грн в Україні можна купити і м'ясо, і овочі, і рибку якусь і на десерт залишиться, але є велике але… У багатьох людей – це половина пенсії на місяць".

Українські трудові мігранти й раніше показували, скільки коштують продукти та послуги в європейських країнах, і які бюджети потрібні для життя там.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Жінка, яка мешкає в Албанії, порівняла ціни на соняшникову олію бренду "Чумак" у місцевому супермаркеті та в мережі "АТБ". Різниця виявилася не на користь вітчизняного ринку.

Українка Ірина Каленська придивилася до якості солі, яка лежить на полицях вітчизняних магазинів. Як з'ясувалося, більшу частину асортименту становить турецька сіль, а її якість, за спостереженнями жінки, нерідко кульгає.

Тим часом підприємиця та блогерка Софія порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Підсумувавши результати свого експерименту, вона була неабияк вражена отриманою різницею.