"Все для народу": жінку здивували ціни на українські продукти в Албанії (фото)

Жінка, яка мешкає в Албанії, порівняла ціни на соняшникову олію бренду "Чумак" у місцевому супермаркеті та в мережі "АТБ". Різниця виявилася не на користь вітчизняного ринку. Той самий товар за кордоном коштує майже на 20 гривень дешевше, попри мито на ввезення.

Українка Анастасія Чернуха, яка виховує трьох дітей і вже певний час живе в Албанії, звернула увагу на цікавий факт: вітчизняні продукти за кордоном іноді коштують дешевше, ніж на батьківщині. Фокус звернув увагу на її спостереження.

Приводом стала соняшникова олія українського бренду "Чумак" об'ємом 900 мл. У рекламному буклеті албанської мережі Haso, чинному з 10 по 18 вересня, ця позиція вказана за акційною ціною 149 лек (місцевої валюти). За словами українки, у перерахунку на гривні пляшка обходиться приблизно в 80 грн.

Вартість олії в Україні Фото: TikTok

"Нас точно десь надувають", – знизує плечами вона, коментуючи побачене.

Соціальний експеримент

Щоб перевірити свою здогадку наочно, жінка не відкладала справу в довгу шухляду: просто в кадрі відкрила мобільний додаток української мережі супермаркетів і знайшла ту саму олію "Чумак" об'ємом 0,9 л. Цінник на екрані показав 104,98 грн, тобто помітно більше, ніж в Албанії.

Видео дня

"Така сама вартість в Албанії на 20 гривень дешевша, ніж в Україні. Український товар! І з цього виходить, що нас точно десь надувають. Тому що український товар в Албанії коштує на 20 гривень дешевше при тому, що тут 20% мита при ввезенні товару в Албанію", – обурилася Анастасія на відео.

Її подив цілком зрозумілий: якщо навіть із урахуванням мита товар виходить дешевшим за кордоном, виникає закономірне питання: чому в Україні ціна на вітчизняну продукцію формується інакше.

Що пишуть люди

У коментарях люди почали обурюватися. Мовляв, це виглядає як знущання, бо товар з України в Албанію ще потрібно довести.

"Я навіть не знаю, як таке коментувати, немає слів", – пише один учасник обговорення.

Інший додає: "Зараз в Україні проживати стало дуже дорого".

"В Ізраїлі українські товари теж дешевші", – ділиться спостереженнями наступний користувач.

Коментарі під дописом Фото: TikTok Коментарі під дописом Фото: TikTok

"У Литві теж усі українські товари дешевші, ніж в Україні", – зазначає ще хтось.

"Все очевидно… Все для народу… Вона в Україні тоді мала б коштувати десь 30-40 грн", – резюмують у коментарях далі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Підприємиця та блогерка Софія порівняла ціни на продукти в українських та польських магазинах. Підсумувавши результати свого експерименту, вона була неабияк вражена отриманою різницею.

Українка Ірина Каленська, своєю чергою, дослідила якість солі, яку пропонують вітчизняні супермаркети. За її спостереженнями, левова частка асортименту – сіль турецького виробництва, якість якої часто залишає бажати кращого.

А 34-річна британка Рейчел Баучер із Саутгемптона під час звичайнісінького візиту до магазину мережі Costco несподівано для себе натрапила на справжній "скарб", що причаївся серед преміальних товарів на полиці.