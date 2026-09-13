"Все для народа": женщину удивили цены на украинские продукты в Албании (фото)

Женщина, проживающая в Албании, сравнила цены на подсолнечное масло бренда "Чумак" в местном супермаркете и в сети "АТБ". Разница оказалась не в пользу отечественного рынка. Тот же товар за рубежом стоит почти на 20 гривен дешевле, несмотря на ввозную пошлину.

Украинка Анастасия Чернуха, которая воспитывает троих детей и уже некоторое время живет в Албании, обратила внимание на интересный факт: отечественные продукты за рубежом иногда стоят дешевле, чем на родине. Фокус обратил внимание на ее наблюдение.

Поводом послужило подсолнечное масло украинского бренда "Чумак" объемом 900 мл. В рекламном буклете албанской сети Haso, действующем с 10 по 18 сентября, эта позиция указана по акционной цене 149 лек (местной валюты). По словам украинки, в пересчете на гривны бутылка обходится примерно в 80 грн.

Стоимость масла в Украине Фото: TikTok

"Нас точно где-то обманывают", — пожимает она плечами, комментируя увиденное.

Видео дня

Социальный эксперимент

Чтобы наглядно проверить свою догадку, женщина не стала откладывать дело в долгий ящик: прямо в кадре открыла мобильное приложение украинской сети супермаркетов и нашла то самое масло "Чумак" объемом 0,9 л. Ценник на экране показал 104,98 грн, то есть заметно больше, чем в Албании.

"Та же самая стоимость в Албании на 20 гривен дешевле, чем в Украине. Украинский товар! И из этого следует, что нас точно где-то обманывают. Потому что украинский товар в Албании стоит на 20 гривен дешевле, при том что здесь взимается 20% пошлины при ввозе товара в Албанию", – возмутилась Анастасия на видео.

Ее удивление вполне понятно: если даже с учетом пошлины товар за границей обходится дешевле, возникает закономерный вопрос: почему в Украине цена на отечественную продукцию формируется иначе.

Что пишут люди

В комментариях люди начали возмущаться. Мол, это похоже на издевательство, ведь товар из Украины в Албанию ещё нужно доставить.

"Я даже не знаю, как это прокомментировать, нет слов", — пишет один из участников обсуждения.

Другой добавляет: "Сейчас в Украине жить стало очень дорого".

"В Израиле украинские товары тоже дешевле", — делится наблюдениями следующий пользователь.

Комментарии под записью Фото: TikTok Комментарии под постом Фото: TikTok

"В Литве тоже все украинские товары дешевле, чем в Украине", — отмечает кто-то ещё.

"Всё очевидно… Всё для народа… В Украине она тогда стоила бы где-то 30–40 грн", — резюмируют в комментариях далее.

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