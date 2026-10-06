Украинка показала, сколько продуктов она покупает за 1 час уборки в Шотландии (фото)

Кристина, работающая уборщицей в Шотландии, показала, какой набор продуктов можно купить за один час работы. Видео о её покупках в местном супермаркете быстро собрало множество отзывов и вызвало дискуссию о жизни гастарбайтеров за рубежом.

Украинка ведет блог, в котором без прикрас рассказывает о повседневной жизни в эмиграции. На этот раз она решила на собственном примере показать, насколько зарплата соотносится с ценами в магазинах. Фокус обратил внимание на ее опыт.

По словам женщины, час работы в клининговой компании приносит ей 18-19 фунтов стерлингов, то есть примерно 1100 гривен. Именно на такую сумму она и сделала покупки.

"Что я могу купить в Шотландии за 1 час уборки? Примерно час моей работы стоит 18-19 фунтов. Здесь я купила на 18,50 фунтов, или 1300 гривен. Покажу, что купила", – рассказывает Кристина.

Женщина выложила все покупки на стол и поочередно назвала цену каждой из них.

Видео дня

Овощи и зелень:

помидоры – 1,50 фунта;

огурец – 0,99 фунта;

морковь – 0,08 фунта;

укроп – 0,48 фунта;

приправа к овощам – 1,25 фунта.

Хлеб и выпечка:

хлеб – 2,00 фунта;

булочки – 0,65 фунта.

Мясные и молочные продукты, консервы:

колбаса (около 400 граммов) – 2,19 фунта;

крабовые палочки – 1,25 фунта;

сметана (маленькая) – 0,75 фунта;

сливки – 1,25 фунта;

консервированная фасоль – 0,50 фунта;

консервированная кукуруза – 0,50 фунта;

польские вареники – 1,65 фунта.

Сладости и фрукты:

виноград – 1,49 фунта;

шоколадные конфеты – 0,95 фунта;

печенье – 1,00 фунта.

В чек также попали пакеты по 0,40 фунта.

"Много это или мало"

Получилась полноценная базовая корзина: овощи, зелень, мясные продукты, выпечка и кое-что к чаю. В конце видео Кристина спросила у подписчиков, хорошо ли это, и сама ответила на этот вопрос.

"Вот всё это я купила за 18,50 за один час уборки. Много это или мало? Нормально, очень хорошо, кажется", – подытожила она.

Кристина убирается в Шотландии Фото: TikTok

В комментариях не стеснялись в выражениях.

"Создается впечатление, что в Украине продукты дороже, чем в Европе";

"А у нас за час работы можно купить сметану и буханку хлеба";

"С нашими ценами мы уже превзошли Европу, а по зарплатам сравнялись с Гондурасом";

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

"На 1300 грн в Украине можно купить и мясо, и овощи, и какую-нибудь рыбку, и на десерт ещё останется, но есть одно большое "но"… У многих людей это половина месячной пенсии".

Украинские трудовые мигранты и раньше показывали, сколько стоят продукты и услуги в европейских странах и какой бюджет требуется для жизни там.

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