"Вернуть морди": українка обурилася, побачивши ставлення до себе в Польщі

Відео української блогерки (@leva4391) про транзитну поїздку через Польщу набирає популярності в соцмережах. Жінка стверджує, що у Кракові перехожі неохоче реагували на її прохання про допомогу польською, а працівники вокзалу охоче допомогли, щойно вона перейшла на англійську.

Блогерка розповіла, що зазвичай обходить Польщу стороною. Вирішальною стала ціна: на зворотний шлях жінка знайшла квитки по 100 євро, а через Краків вийшло лише 39. Що сталося в цій поїздці, − читайте у матеріалі Фокусу.

"Мусила їхати через Польщу з України… Зазвичай стараюся оминати цю країну, але кинулася брати квитки назад − вплинула ціна… Там по 100 євро були квиточки, а через Польщу за 39 − через Краків", − пояснює українка.

"Вернуть морди"

До Перемишля жінка добиралася з приватними перевізниками, щоб не простоювати в довгих чергах на кордоні.

У Кракові українка не одразу знайшла, звідки відправляється її електричка. З поваги до місцевих вона заздалегідь підготувала кілька фраз польською за допомогою онлайн-перекладача й почала розпитувати людей на вокзалі.

Видео дня

За її словами, реакція виявилася не такою, на яку вона розраховувала.

"Я підходжу до будь-яких пасажирів, які тиняються, нікуди не спішать. Питаю польською мовою: "Зорієнтуйте мене, де місце посадки на електричку". То що ви думаєте? Вернуть морди! Розуміють, що я українка, того носа скручують і відвертаються", − розповіла блогерка.

Така поведінка її обурила. "Я одну людину, другу… Мене прямо з ніг збило це! Думаю: ну нічого собі! І така злість якась мене взяла", − зізналася жінка.

Англійська спрацювала миттєво

Після кількох невдалих спроб українка вирішила змінити тактику й звернулася англійською до працівника довідкової служби. Результат, за її словами, вразив.

"Думаю: окей, не хочете польської − зараз вам буде англійська. Підходжу тут же до працівника, звертаюся англійською. Ой Боже, як зарепетує той пан, що він не розуміє, що то пані мовить! До колеги свого молодшого прибіг… Той за руку мене взяв, показав табло з електричками, показав, на яку платформу. Обслужив по вищому розряду!" − розповідає вона.

Українка поскаржилась на ставлення до неї з боку поляків Фото: TikTok

Висновок блогерки простий: англійською допомагають значно охочіше. "На англійську − як зайчики! Зайчики-побайчики, швиденько реагують і швиденько допомагають", − підсумувала вона.

Що пишуть люди

У коментарях глядачі пишуть, що йдеться про особистий досвід однієї українки, тож узагальнювати його не варто.

"Коли ви зрозумієте, що поляки і вся Європа нам нічого не винна", − написав у відповідь один з користувачів.

Ще хтось додав: "Вокзал в Кракові є непростим, треба розібратись, тому, можливо, й не допомогли. Багато подорожую по Польщі, звертаюсь на своїй польсько-українсько-російській мові і завжди відчуваю ввічливість і бажання допомогти від поляків".

Обговорення у коментарях Фото: TikTok Обговорення у коментарях Фото: TikTok

"Не знаю, вже 5 років у Польщі, проблем немає, мені донька скине геолокацію, я в ній дуже не розумію і пристаю з телефоном в основному до дітей, ну і дорослих буває, проблем немає", − ділиться інша жінка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українська блогерка Лєна, яка 2,5 року живе з родиною в Німеччині, показала, як придбала дачну ділянку з будиночком за символічну плату. За її словами, схожі об'єкти в країні віддають і безкоштовно, а найдорожчі коштують до 5 тисяч євро.

Інша співвітчизниця оселилася в сонячній Албанії і шкодує лише про одне.

А ось Юлія перебралася з Німеччини до Канади, де її неабияк здивували деякі місцеві звичаї.