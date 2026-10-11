"Українцям дають": біженка купила будинок в Німеччині за 50 євро (фото, відео)
Українська блогерка Лєна, яка 2,5 роки живе з родиною в Німеччині, показала, як придбала дачну ділянку з будиночком за символічну плату. За її словами, схожі об'єкти в країні віддають і безкоштовно, а найдорожчі коштують до 5 тисяч євро.
Життя за кордоном дає українцям шанс спробувати те, що вдома здавалося б нездійсненним. Одна з біженок вирішила не обмежуватися орендою квартири й обзавелася власною дачею, витративши на це менше, ніж іноді коштує похід до ресторану. Що з цього вийшло, – дізнавався Фокус.
Свою покупку авторка відео не приховує й радо демонструє результат: "Таку красуню-дачу ми купили в Німеччині за 50 євро".
Вона наголошує, що цей випадок не унікальний: розцінки на такі ділянки дуже різні й залежать від стану об'єкта. "Дачу можна взяти абсолютно безкоштовно й до 5 000 євро, залежно від її стану", – пояснює вона.
Де шукати дачу в Німеччині
Блогерка радить два перевірені способи: 1) сайти оголошень, де достатньо ввести в пошуку слово "Kleingarten"; 2) Google Maps, де за запитом "Kleingartenverein" на карті з'являться всі дачні товариства у вашому місті. За її словами, українцям дають таку нерухомість без проблем.
Якщо на сайтах товариств актуальних пропозицій немає, не варто опускати руки. За словами авторки, треба просто завітати до них особисто: "Потрібно прийти в зазначені години й запитати вже безпосередньо у Ферайні, чи є в них якісь вільні дачі".
Щоб правління дачного кооперативу (ферайну) обрало саме вас, блогерка радить написати офіційний лист або поговорити з ними віч-на-віч. У розмові чи листі варто розповісти про свій досвід.
"Ви можете написати, що у вас уже була дача в Україні, можливо, надати якісь гарні фотографії, щоб вони бачили, що ви справді вмієте займатися дачею", – зазначає жінка.
Така тактика працює, бо німецькі кооперативи пильнують, щоб ділянки були доглянуті й охайні. Нових власників вони обирають, зважаючи на це.
Блогерка нагадує про юридичну особливість: за землю власник не платить як за майно, її лише орендують. "Земля береться в оренду, а все, що на ній розташоване, – будиночок, рослини, інструменти, – це продається", – додає вона.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Українка на ім'я Женя повернулася з Канади додому після чотирьох років життя за кордоном. Вона відверто поділилася враженнями від України під час війни.
- Українка обрала для життя сонячну Албанію і пошкодувала лише про одне.
Українка на ім'я Юлія переїхала до Канади з Німеччини і була неабияк здивована деякими речами там.