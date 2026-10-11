"Українцям дають": біженка купила будинок в Німеччині за 50 євро (фото, відео)

Українська блогерка Лєна, яка 2,5 роки живе з родиною в Німеччині, показала, як придбала дачну ділянку з будиночком за символічну плату. За її словами, схожі об'єкти в країні віддають і безкоштовно, а найдорожчі коштують до 5 тисяч євро.

Життя за кордоном дає українцям шанс спробувати те, що вдома здавалося б нездійсненним. Одна з біженок вирішила не обмежуватися орендою квартири й обзавелася власною дачею, витративши на це менше, ніж іноді коштує похід до ресторану. Що з цього вийшло, – дізнавався Фокус.

Свою покупку авторка відео не приховує й радо демонструє результат: "Таку красуню-дачу ми купили в Німеччині за 50 євро".

Вона наголошує, що цей випадок не унікальний: розцінки на такі ділянки дуже різні й залежать від стану об'єкта. "Дачу можна взяти абсолютно безкоштовно й до 5 000 євро, залежно від її стану", – пояснює вона.

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Де шукати дачу в Німеччині

Блогерка радить два перевірені способи: 1) сайти оголошень, де достатньо ввести в пошуку слово "Kleingarten"; 2) Google Maps, де за запитом "Kleingartenverein" на карті з'являться всі дачні товариства у вашому місті. За її словами, українцям дають таку нерухомість без проблем.

Дача до ремонту Фото: Instagram

Якщо на сайтах товариств актуальних пропозицій немає, не варто опускати руки. За словами авторки, треба просто завітати до них особисто: "Потрібно прийти в зазначені години й запитати вже безпосередньо у Ферайні, чи є в них якісь вільні дачі".

Щоб правління дачного кооперативу (ферайну) обрало саме вас, блогерка радить написати офіційний лист або поговорити з ними віч-на-віч. У розмові чи листі варто розповісти про свій досвід.

"Ви можете написати, що у вас уже була дача в Україні, можливо, надати якісь гарні фотографії, щоб вони бачили, що ви справді вмієте займатися дачею", – зазначає жінка.

Така тактика працює, бо німецькі кооперативи пильнують, щоб ділянки були доглянуті й охайні. Нових власників вони обирають, зважаючи на це.

Дача після ремонту Фото: Instagram

Блогерка нагадує про юридичну особливість: за землю власник не платить як за майно, її лише орендують. "Земля береться в оренду, а все, що на ній розташоване, – будиночок, рослини, інструменти, – це продається", – додає вона.

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